W skrócie ABW zatrzymała w Olsztynie 19-latka podejrzanego o przygotowania do ataków terrorystycznych.

To już czwarta osoba zatrzymana w związku ze śledztwem dotyczącym planowania zamachów.

Zatrzymani inspirowali się masowymi zabójcami i gromadzili materiały wybuchowe oraz instrukcje.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował w środę, że w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie i ABW został zatrzymany w środę rano 19-letni mężczyzna podejrzany o przygotowanie do ataków terrorystycznych w Polsce. To czwarta osoba zatrzymana w śledztwie.

- 19-latek został dziś rano zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie weszli tam funkcjonariusze ABW i podczas wykonywania czynności okazało się, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że w tym mieszkaniu są materiały niebezpieczne, może nawet materiały wybuchowe - powiedział Jacek Dobrzyński. Jak dodał, funkcjonariusze ABW poprosili o wsparcie policję.

- Teren został ogrodzony, ludzie (z bloku - red.) zostali ewakuowani. Pies do wykrywania materiałów niebezpiecznych, pirotechnicznych, wybuchowych podjął trop. Czynności w Olsztynie nadal trwają. Zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia czy życia mieszkańców budynku nie ma - podkreślił. Dodał, że śledztwo ma charakter rozwojowy.

- To nie są pierwsze i nie mogę wykluczyć, że ostatnie zatrzymania w tej sprawie - poinformował.

ABW zatrzymała 19-latka. Chodzi o śledztwo ws. planowania ataków

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przekazała, że w środę rano z jednego z bloków na osiedlu Generałów rozpoczęła się ewakuacja. Po niej służby mają ew. zabezpieczyć materiały pirotechniczne. Działania wiążą się z młodymi mężczyznami mającymi zarzuty czynów o charakterze terrorystycznym.

W kwietniu służby zatrzymały dwóch 19-latków, a trzeciego na początku czerwca.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie podawała w czerwcu, gdy zatrzymano młodych mężczyzn, że podejrzani to mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Są obywatelami Polski. Dwóch z nich było początkowo w areszcie, ale sąd go nie przedłużył. Sąd odmówił aresztu dla trzeciego mężczyzny. Wobec trzech stosowane są środki wolnościowe.

Z wydanego w czerwcu wspólnego komunikatu ABW i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wynika, że mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych i instrukcje konstruowania układów wybuchowych. Śledczy ustalili, że podejrzani zbierali w internecie informacje z zakresu obsługi broni palnej i postaw strzeleckich. W tym celu uczęszczali na strzelnice i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym.

"Podejrzani swoją inspirację czerpali m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh. Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy" - przekazała wówczas prokuratura.

19-latkom przedstawiono m.in. zarzuty popełnienia przestępstw z art. 168 k.k. w zw. z art. 163 k.k., które dotyczą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Zagrożenie karą wynosi od roku do 10 lat więzienia. Podejrzani usłyszeli także zarzuty z art. 255a par. 2 k.k., które dotyczą uczestnictwa w szkoleniu mającym na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czyny te są zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Według nieoficjalnych informacji na celowniku mężczyzn mogła znaleźć się szkoła, ale również większe skupiska ludzi, jak parady LGBT czy pielgrzymki.

