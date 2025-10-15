15-letnia Vanesa zniknęła bez śladu. Policja prosi o pomoc
Olsztyńscy policjanci prowadzą poszukiwania Vanesy Paudyny. 15-latka zniknęła bez śladu 6 października i do tej pory nie dała znaku życia. Mundurowi podejrzewają, że nadal może przebywać na terenie miasta.
Po raz ostatni Vanesa widziana była na ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. W chwili zaginięcia ubrana była w ciemną bluzę z kapturem, ciemne spodnie, białe sportowe buty oraz czarną kamizelkę.
Olsztyn. Zaginęła Vanesa Paudyna
Jak podejrzewają mundurowi, nastolatka cały czas może znajdować się na terenie miasta.
- Poszukiwania zaginionej trwają, na razie nie mamy żadnych nowych informacji. Przypuszczamy tylko, że może być ona nadal w Olsztynie - przekazała Interii rzecznik prasowa KMP w Olsztynie kom. Anna Balińska.
Osoby mające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Vanesy proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym KMP w Olsztynie pod numerem 47 731 34 24.