Po raz ostatni Vanesa widziana była na ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. W chwili zaginięcia ubrana była w ciemną bluzę z kapturem, ciemne spodnie, białe sportowe buty oraz czarną kamizelkę.

Olsztyn. Zaginęła Vanesa Paudyna

Jak podejrzewają mundurowi, nastolatka cały czas może znajdować się na terenie miasta.

- Poszukiwania zaginionej trwają, na razie nie mamy żadnych nowych informacji. Przypuszczamy tylko, że może być ona nadal w Olsztynie - przekazała Interii rzecznik prasowa KMP w Olsztynie kom. Anna Balińska.

Osoby mające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Vanesy proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym KMP w Olsztynie pod numerem 47 731 34 24.

