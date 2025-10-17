Zwrot zaraz przed rozmową z Trumpem. "Odłożona do spotkania z Putinem"
Wołodymyr Zełenski w trakcie rozmowy z Donaldem Trumpem nie będzie omawiał kwestii sprzedaży pocisków Tomahawk - twierdzi ukraiński deputowany Jehor Czerniew. Polityk twierdzi, że temat zostanie odłożony do spotkania amerykańskiego przywódcy z Władimirem Putinem. To ma odbyć się niebawem w Budapeszcie.
W czwartek wieczorem czasu polskiego Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu. Głównym celem wizyty prezydenta Ukrainy jest spotkanie w Białym Domu z Donaldem Trumpem.
Jak informowały wcześniej media, powołując się na anonimowych ukraińskich urzędników, tematem rozmowy głów państwa miało być wsparcie militarne Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym m.in. sprzedaży do Kijowa rakiet Tomahawk.
Jak twierdzi ukraiński deputowany Jehor Czerniew, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, kwestia ta zostanie jednak pominięta.
- Myślę, że na razie temat Tomahawków zostanie wstrzymany, ale cały pozostały zakres spraw będzie omawiany. Chodzi m.in. o przekazanie nam większej liczby systemów obrony powietrznej oraz współpracę między naszymi zakładami zbrojeniowymi - stwierdził.
