W czwartek wieczorem czasu polskiego Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu. Głównym celem wizyty prezydenta Ukrainy jest spotkanie w Białym Domu z Donaldem Trumpem.

Jak informowały wcześniej media, powołując się na anonimowych ukraińskich urzędników, tematem rozmowy głów państwa miało być wsparcie militarne Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym m.in. sprzedaży do Kijowa rakiet Tomahawk.

Jak twierdzi ukraiński deputowany Jehor Czerniew, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, kwestia ta zostanie jednak pominięta.

- Myślę, że na razie temat Tomahawków zostanie wstrzymany, ale cały pozostały zakres spraw będzie omawiany. Chodzi m.in. o przekazanie nam większej liczby systemów obrony powietrznej oraz współpracę między naszymi zakładami zbrojeniowymi - stwierdził.

