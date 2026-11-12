W skrócie Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o poważnych zakłóceniach w funkcjonowaniu sieci Starshield na froncie, które utrudniają przechwytywanie rosyjskich dronów.

Według ukraińskiej armii na system Starshield nałożono celowe ograniczenia prędkości do 161 km/h, co uniemożliwia skuteczną obronę przeciwko rosyjskim pociskom.

Po negocjacjach w Abu Zabi, które zakończyły się wymianą jeńców, wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa udali się na Kreml na spotkanie z Władimirem Putinem.

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Informację o kolejnych problemach z funkcjonowaniem sieci Starshield, wojskowej wersji Starlinka, przekazał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski, powołując się na ustalenia ukraińskiej armii.

"Niestety, nasze jednostki od kilku dni odnotowują poważne zakłócenia w działaniach operacyjnych Starshield na terytorium Ukrainy - wzdłuż całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach" - przekazał prezydent.

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Ukraina - Rosja. Zełenski: Problemy z funkcjonowaniem Starshield

Ukraiński polityk poinformował, że na system Starshield nakładane są "systematyczne" ograniczenia prędkości, na skutek których ukraiński sprzęt może osiągnąć maksymalnie 161 kilometry na godzinę. To poziom, który nie pozwala na przechwytywanie rosyjskich dronów o napędzie odrzutowym.

Jak wynika z ustaleń sił zbrojnych Ukrainy przekazanych w raporcie ministra obrony Jewhenija Chmary i głównodowodzącego armii Mychajły Drapatego, ograniczenia te nie są przypadkowymi usterkami technicznymi, lecz "celowymi, systemowymi ograniczeniami".

"Niestety, mieliśmy już do czynienia z atakami, które przeszły przez naszą obronę, ponieważ systemy przechwytujące nie były w stanie osiągnąć wystarczającej prędkości i dosięgnąć pocisków na czas" - dodał Zełenski.

Polityk podkreślił, że taka sytuacja "pomaga Rosjanom zabijać więcej Ukraińców i przeprowadzać bardziej precyzyjne uderzenia". "Staramy się ustalić wszystkie okoliczności we współpracy ze stroną amerykańską" - przekazał.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje w Abu Zabi, wysłannicy Trumpa w Rosji

To nie pierwsza sytuacja, kiedy Kijów informuje o zakłóceniach w działaniu Starlinka. Ostatnie problemy pojawiły się w październiku. Elon Musk przyznał wtedy, że firma SpaceX ograniczyła zasięg sieci w Ukrainie, zarzucając temu krajowi naruszenie warunków korzystania z usługi, czemu ukraińskie władze stanowczo zaprzeczyły.

Informacja o ograniczeniu działania Starshield pojawiła się na kilkanaście godzin po zakończeniu trójstronnych negocjacji z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych w Abu Zabi.

Rozmowy nie przyniosły przełomu w sprawie porozumienia pokojowego, uzgodniono jednak dużą wymianę jeńców. Po zakończeniu spotkania Zełenski oświadczył, że Europa powinna być reprezentowana na wszystkich etapach działań dyplomatycznych.

W czwartek, dzień po zakończeniu negocjacji, wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa,Steve Witkoff i Jared Kushner, przybyli na Kreml, aby spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.



