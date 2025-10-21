Zwrot w sprawie spotkania Trump - Putin. Jest stanowisko Białego Domu

W najbliższej przyszłości nie ma planów na spotkanie Donalda Trumpa z Włamidirem Putinem - twierdzi wysokiej rangi urzędnik Białego Domu cytowany przez agencję Reutera. Informacja ta odnosi się do zapowiadanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych spotkania z rosyjskim przywódcą, do którego miało dojść w najbliższym czasie na Węgrzech. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że na ten moment nie ma uzgodnionego terminu spotkania przywódców.