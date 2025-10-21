Zwrot w sprawie spotkania Trump - Putin. Jest stanowisko Białego Domu
W najbliższej przyszłości nie ma planów na spotkanie Donalda Trumpa z Włamidirem Putinem - twierdzi wysokiej rangi urzędnik Białego Domu cytowany przez agencję Reutera. Informacja ta odnosi się do zapowiadanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych spotkania z rosyjskim przywódcą, do którego miało dojść w najbliższym czasie na Węgrzech. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że na ten moment nie ma uzgodnionego terminu spotkania przywódców.
Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu poinformował również, że nie jest planowane spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji.
Informacja została podana przez agencję Reutersa wraz z doniesieniem o "owocnej rozmowie" sekretarza stanu USA Marco Rubio z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.
Wcześniej Kreml wskazywał, że termin potencjalnego spotkania pozostaje niejasny i nie wskazano konkretnych dat. Komentarz ten pojawił się po doniesieniach amerykańskiej stacji CNN, że przygotowania do spotkania Rubio i Ławrowa zostały wstrzymane.
Spotkanie to było postrzegane, jako kluczowy krok na drodze do spotkania amerykańskiego i rosyjskiego prezydenta.
- Nie możemy przekładać czegoś, co nie zostało zaplanowane. Ani prezydent Trump, ani prezydent Putin nie podali konkretnych dat. Do tego potrzebne są przygotowania, poważne przygotowania - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że Moskwa nie wie, kiedy spotkanie miałoby się odbyć.
