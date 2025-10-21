Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zwrot w sprawie spotkania Trump - Putin. Jest stanowisko Białego Domu

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Aktualizacja

W najbliższej przyszłości nie ma planów na spotkanie Donalda Trumpa z Włamidirem Putinem - twierdzi wysokiej rangi urzędnik Białego Domu cytowany przez agencję Reutera. Informacja ta odnosi się do zapowiadanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych spotkania z rosyjskim przywódcą, do którego miało dojść w najbliższym czasie na Węgrzech. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że na ten moment nie ma uzgodnionego terminu spotkania przywódców.

Biały Dom informuje, że w najbliższym czasie nie dojdzie do spotkania Trump - Putin
Biały Dom informuje, że w najbliższym czasie nie dojdzie do spotkania Trump - Putin123RF/PICSEL

Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu poinformował również, że nie jest planowane spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji.

Informacja została podana przez agencję Reutersa wraz z doniesieniem o "owocnej rozmowie" sekretarza stanu USA Marco Rubio z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.

Donald Trump nie spotka się z Władimirem Putinem. Biały Dom potwierdza

Wcześniej Kreml wskazywał, że termin potencjalnego spotkania pozostaje niejasny i nie wskazano konkretnych dat. Komentarz ten pojawił się po doniesieniach amerykańskiej stacji CNN, że przygotowania do spotkania Rubio i Ławrowa zostały wstrzymane.

Spotkanie to było postrzegane, jako kluczowy krok na drodze do spotkania amerykańskiego i rosyjskiego prezydenta.

- Nie możemy przekładać czegoś, co nie zostało zaplanowane. Ani prezydent Trump, ani prezydent Putin nie podali konkretnych dat. Do tego potrzebne są przygotowania, poważne przygotowania - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że Moskwa nie wie, kiedy spotkanie miałoby się odbyć.

Więcej informacji wkrótce...

"Michał wszystko mogę". Minister rolnictwa odpowiada KołodziejczakowiPolsat NewsPolsat News

Najnowsze