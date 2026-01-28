Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zwrot w działaniach rosyjskiej delegacji. Ukraińcy zaskoczeni

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Andrij Sybiha dostrzegł "jakościową zmianę" po stronie rosyjskiej delegacji prowadzącej rozmowy o zawieszeniu broni z Ukrainą. - Nie było już pseudohistorycznych wykładów. Rozmowy były bardzo konkretne - mówił szef ukraińskiej dyplomacji, zdradzając kulisy ostatniego spotkania w Abu Dabi. Z kolei nowy komunikat w sprawie negocjacji Kijowa z Waszyngtonem wydał Wołodymyr Zełenski.

Grupa trzech elegancko ubranych mężczyzn w garniturach podczas oficjalnego spotkania w jasnym pomieszczeniu, wszyscy poważni, skupieni na wydarzeniu.
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oraz członkowie rosyjskiej delegacji do prowadzenia negocjacji o zawieszeniu broni: Jurij Uszakow i Kiriłł DmitrijewALEKSANDER KALKA/ALEXANDER KAZAKOVAFP

W skrócie

  • Andrij Sybiha poinformował o rozmowach delegacji Ukrainy i Rosji w Abu Zabi, dotyczących 20 punktów, w tym nierozwiązanych kwestii terytorialnych i elektrowni w Zaporożu.
  • Szef MSZ Ukrainy zauważył zmianę w składzie rosyjskiej delegacji, która stała się bardziej konkretna, zaprzestano wygłaszania "pseudohistorycznych wykładów".
  • Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina i USA zidentyfikowały obszary porozumienia w sprawie powojennej odbudowy, wymagające dalszych rozmów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy, udzielił obszernego wywiadu dla portalu Europejska Prawda. Polityk podjął temat m.in. trwających negocjacji o zawieszeniu broni.

- Uczestniczyliśmy w rozmowach trójstronnych w Abu Zabi. Odbyły się również spotkania delegacji Ukrainy i Rosji - przypomniał na wstępie.

Sybiha zauważył, że rozmowy są "bardzo skomplikowane", ponieważ dotyczą 20 punktów, z których nie wszystkie są do zaakceptowania przez władze w Kijowie.

Wojna w Ukrainie. Zwrot w delegacji Rosjan? "Jakościowa zmiana"

- Kwestie terytorialne i elektrowni jądrowej w Zaporożu wciąż pozostają nierozwiązane - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. Moskwa nadal chce przejąć cały Donbas, chociaż nie sprawuje nad tym regionem pełnej kontroli.

Zarazem Andrij Sybiha zwrócił uwagę na "jakościową zmianę w składzie delegacji rosyjskiej".

- To inne osoby i nie było już pseudohistorycznych wykładów. Rozmowy były bardzo konkretne - zauważył minister. Przypomnijmy, Kreml w Zjednoczonych Emiratach Arabskich reprezentował m.in. Kiriłł Dmitrijew.

Zobacz również:

Generał Jarosław Gromadziński wskazał, co Polska powinna zrobić w razie rosyjskiego ataku
Polska

Rosja atakuje, co robi Polska? Generał wskazuje cele, jest jedno "ale"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Szef ukraińskiej dyplomacji przypomniał, że Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość do spotkania z Władimirem Putinem w celu omówienia drażliwych kwestii.

    - Oczekuje się, że dokument dwustronny podpiszą USA i Ukraina, a następnie USA i Rosja - zaznaczył Sybiha.

    Zełenski o negocjacjach Ukrainy z USA. Nowe szczegóły

    Nowy komunikat w sprawie prowadzonych negocjacji wydał w środę rano Wołodymyr Zełenski.

    "Wraz z naszym zespołem negocjacyjnym i przedstawicielami rządu zidentyfikowaliśmy obszary porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie powojennej odbudowy, które wymagają dogłębniejszego omówienia" - napisał na platformie X.

    Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    "Współpraca ze stroną amerykańską postępuje aktywnie, a po stronie ukraińskiej działamy z maksymalną efektywnością" - dodał i zaznaczył, że rezultaty muszą być widoczne tak szybko, jak to tylko możliwe.

    Źródło: Europejska Prawda

    Zobacz również:

    Elon Musk opublikował w sieci wpis, w którym określił Radosława Sikorskiego mianem "śliniącego się imbecyla"
    Świat

    Ostre spięcie Sikorskiego z Muskiem. Do dyskusji dołączył doradca Putina

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    Kulasek w "Graffiti" o remoncie kultowego akademika: Obietnica była, i będzie zrealizowanaPolsat News

    Najnowsze