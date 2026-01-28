W skrócie Andrij Sybiha poinformował o rozmowach delegacji Ukrainy i Rosji w Abu Zabi, dotyczących 20 punktów, w tym nierozwiązanych kwestii terytorialnych i elektrowni w Zaporożu.

Szef MSZ Ukrainy zauważył zmianę w składzie rosyjskiej delegacji, która stała się bardziej konkretna, zaprzestano wygłaszania "pseudohistorycznych wykładów".

Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina i USA zidentyfikowały obszary porozumienia w sprawie powojennej odbudowy, wymagające dalszych rozmów.

Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy, udzielił obszernego wywiadu dla portalu Europejska Prawda. Polityk podjął temat m.in. trwających negocjacji o zawieszeniu broni.

- Uczestniczyliśmy w rozmowach trójstronnych w Abu Zabi. Odbyły się również spotkania delegacji Ukrainy i Rosji - przypomniał na wstępie.

Sybiha zauważył, że rozmowy są "bardzo skomplikowane", ponieważ dotyczą 20 punktów, z których nie wszystkie są do zaakceptowania przez władze w Kijowie.

Wojna w Ukrainie. Zwrot w delegacji Rosjan? "Jakościowa zmiana"

- Kwestie terytorialne i elektrowni jądrowej w Zaporożu wciąż pozostają nierozwiązane - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. Moskwa nadal chce przejąć cały Donbas, chociaż nie sprawuje nad tym regionem pełnej kontroli.

Zarazem Andrij Sybiha zwrócił uwagę na "jakościową zmianę w składzie delegacji rosyjskiej".

- To inne osoby i nie było już pseudohistorycznych wykładów. Rozmowy były bardzo konkretne - zauważył minister. Przypomnijmy, Kreml w Zjednoczonych Emiratach Arabskich reprezentował m.in. Kiriłł Dmitrijew.

Szef ukraińskiej dyplomacji przypomniał, że Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość do spotkania z Władimirem Putinem w celu omówienia drażliwych kwestii.

- Oczekuje się, że dokument dwustronny podpiszą USA i Ukraina, a następnie USA i Rosja - zaznaczył Sybiha.

Zełenski o negocjacjach Ukrainy z USA. Nowe szczegóły

Nowy komunikat w sprawie prowadzonych negocjacji wydał w środę rano Wołodymyr Zełenski.

"Wraz z naszym zespołem negocjacyjnym i przedstawicielami rządu zidentyfikowaliśmy obszary porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie powojennej odbudowy, które wymagają dogłębniejszego omówienia" - napisał na platformie X.

"Współpraca ze stroną amerykańską postępuje aktywnie, a po stronie ukraińskiej działamy z maksymalną efektywnością" - dodał i zaznaczył, że rezultaty muszą być widoczne tak szybko, jak to tylko możliwe.

Źródło: Europejska Prawda

