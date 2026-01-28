Zwrot w działaniach rosyjskiej delegacji. Ukraińcy zaskoczeni
Andrij Sybiha dostrzegł "jakościową zmianę" po stronie rosyjskiej delegacji prowadzącej rozmowy o zawieszeniu broni z Ukrainą. - Nie było już pseudohistorycznych wykładów. Rozmowy były bardzo konkretne - mówił szef ukraińskiej dyplomacji, zdradzając kulisy ostatniego spotkania w Abu Dabi. Z kolei nowy komunikat w sprawie negocjacji Kijowa z Waszyngtonem wydał Wołodymyr Zełenski.
W skrócie
- Andrij Sybiha poinformował o rozmowach delegacji Ukrainy i Rosji w Abu Zabi, dotyczących 20 punktów, w tym nierozwiązanych kwestii terytorialnych i elektrowni w Zaporożu.
- Szef MSZ Ukrainy zauważył zmianę w składzie rosyjskiej delegacji, która stała się bardziej konkretna, zaprzestano wygłaszania "pseudohistorycznych wykładów".
- Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina i USA zidentyfikowały obszary porozumienia w sprawie powojennej odbudowy, wymagające dalszych rozmów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy, udzielił obszernego wywiadu dla portalu Europejska Prawda. Polityk podjął temat m.in. trwających negocjacji o zawieszeniu broni.
- Uczestniczyliśmy w rozmowach trójstronnych w Abu Zabi. Odbyły się również spotkania delegacji Ukrainy i Rosji - przypomniał na wstępie.
Sybiha zauważył, że rozmowy są "bardzo skomplikowane", ponieważ dotyczą 20 punktów, z których nie wszystkie są do zaakceptowania przez władze w Kijowie.
Wojna w Ukrainie. Zwrot w delegacji Rosjan? "Jakościowa zmiana"
- Kwestie terytorialne i elektrowni jądrowej w Zaporożu wciąż pozostają nierozwiązane - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. Moskwa nadal chce przejąć cały Donbas, chociaż nie sprawuje nad tym regionem pełnej kontroli.
Zarazem Andrij Sybiha zwrócił uwagę na "jakościową zmianę w składzie delegacji rosyjskiej".
- To inne osoby i nie było już pseudohistorycznych wykładów. Rozmowy były bardzo konkretne - zauważył minister. Przypomnijmy, Kreml w Zjednoczonych Emiratach Arabskich reprezentował m.in. Kiriłł Dmitrijew.
Szef ukraińskiej dyplomacji przypomniał, że Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość do spotkania z Władimirem Putinem w celu omówienia drażliwych kwestii.
- Oczekuje się, że dokument dwustronny podpiszą USA i Ukraina, a następnie USA i Rosja - zaznaczył Sybiha.
Zełenski o negocjacjach Ukrainy z USA. Nowe szczegóły
Nowy komunikat w sprawie prowadzonych negocjacji wydał w środę rano Wołodymyr Zełenski.
"Wraz z naszym zespołem negocjacyjnym i przedstawicielami rządu zidentyfikowaliśmy obszary porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie powojennej odbudowy, które wymagają dogłębniejszego omówienia" - napisał na platformie X.
Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!
"Współpraca ze stroną amerykańską postępuje aktywnie, a po stronie ukraińskiej działamy z maksymalną efektywnością" - dodał i zaznaczył, że rezultaty muszą być widoczne tak szybko, jak to tylko możliwe.
Źródło: Europejska Prawda