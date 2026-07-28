W skrócie Donald Trump zaczął bardziej pozytywnie oceniać Wołodymyra Zełenskiego i Ukrainę, wyrażając podziw dla osiągnięć Ukrainy w zakresie technologii dronowej.

Według "Wall Street Journal" Trump zmienił swoje nastawienie do Zełenskiego pod wpływem odporności Ukrainy oraz serii spotkań podczas międzynarodowych szczytów.

Dziennik ostrzega, że nastawienie Donalda Trumpa może zmienić się w każdej chwili, ponieważ prezydent USA znany jest z sytuacji, gdy często zmienia zdanie bądź swoje decyzje.

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Jeszcze ponad rok temu Trump prywatnie miał przekonywać współpracowników, że Ukraina przegrywa wojnę.

Publicznie nazywał Zełenskiego "dyktatorem", zarzucał mu brak wdzięczności za amerykańską pomoc, a po burzliwym spotkaniu w Gabinecie Owalnym wstrzymał wsparcie wojskowe oraz wymianę danych wywiadowczych z Kijowem.

Wojna w Ukrainie. "WSJ": Trump zmienił zdanie o Zełenskim

Według "Wall Street Journal" w ostatnich tygodniach nastawienie amerykańskiego prezydenta wyraźnie się zmieniło. Trump ma być pod wrażeniem odporności Zełenskiego oraz zdolności Ukrainy do prowadzenia skutecznych ataków daleko na terytorium Rosji.

Jeden z przedstawicieli administracji przekazał dziennikowi, że Trump "lubi zwycięzców", a ukraiński przywódca coraz bardziej przypomina mu właśnie takiego lidera.

Dziennik zwraca uwagę, że do zmiany podejścia miała przyczynić się seria spotkań obu polityków podczas międzynarodowych szczytów. Zełenski miał konsekwentnie odbudowywać relacje z amerykańskim prezydentem przy wsparciu europejskich przywódców.

Trump pod wrażeniem ukraińskich dronów

Jak opisuje "WSJ", Trump szczególnie docenia rozwój ukraińskiego przemysłu dronowego. Administracja USA uważa, że doświadczenia Kijowa w odpieraniu ataków irańskich dronów oraz prowadzeniu własnych operacji mogą mieć znaczenie również dla amerykańskiej armii.

Na zmianę nastawienia wobec Rosji miały wpłynąć także kolejne rozmowy zWładimirem Putinem. Według źródeł gazety Trump coraz mniej przychylnie ocenia rosyjskiego przywódcę, który - mimo dużych strat - nie zrezygnował z planów podporządkowania sobie Ukrainy.

Spotkanie Trumpa i Zełenskiego w Białym Domu

Kolejnym sprawdzianem relacji obu przywódców było wtorkowe spotkanie w Białym Domu. Zełenski przyleciał do Waszyngtonu również na uroczystości pogrzebowe republikańskiego senatora Lindseya Grahama.

"Wall Street Journal" zastrzega jednak, że zmiana nastawienia Trumpa może nie być trwała. Osoby z jego otoczenia podkreślają, że prezydent USA często szybko zmienia opinie, a Władimir Putin w przeszłości potrafił skutecznie przekonywać go do swoich racji.

Z pierwszych doniesień po spotkaniu Trumpa z Zełenskim można wywnioskować jednak, że rozmowy przebiegły pomyślnie.

Źródło: "Wall Street Journal"

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