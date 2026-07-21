W skrócie Rzecznik ukraińskiej marynarki przekazał, że Ukraina nie jest w stanie odeprzeć wszystkich rosyjskich ataków nad Morzem Czarnym.

Rosja stosuje wobec Odessy i obwodu odeskiego strategię wojny na wyniszczenie oraz nasiliła ataki dronów wystrzeliwanych z morza.

Zmieniona taktyka Rosjan obejmuje wykorzystanie lotnictwa taktycznego i dronów startujących znad Morza Azowskiego.

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Według rzecznika marynarki wojennej Ukrainy Dmytro Pletenczuka armia Rosji prowadzi przeciwko Odessie i obwodowi odeskiemu wojnę na wyniszczenie.

Wojskowy podzielił się obserwacją, że ukraińscy obrońcy nie są w stanie odeprzeć wszystkich środków rażenia.

Rosyjska wojna "na wyniszczenie". "Robimy, co w naszej mocy"

- Obserwujemy wojnę na wyniszczenie. W tym sensie robimy wszystko, co w naszej mocy. Niestety, nie jesteśmy w stanie odeprzeć 100 proc. ataków - mówił Pletenczuk.

- Wszyscy pracują, począwszy od sił powietrznych, a skończywszy na wojskach lądowych. Odpieramy te ataki na morzu i z powietrza - lotnictwo morskie pracuje nieprzerwanie - zapewniał wojskowy.

Pletenczuk zauważył, że w ostatnim czasie okręty i łodzie marynarki wojennej Ukrainy coraz częściej biorą udział w odpieraniu ataków na akwenach.

Rosja atakuje z morza. Drony strącane do wody

Rzecznik zwrócił uwagę, że w czerwcu było to wyraźnie odczuwalne w Odessie.

- Słychać było sygnały alarmowe, ale nie było słychać dronów, ponieważ wszystko, co nadlatywało z kierunku morza, było zestrzeliwane bezpośrednio nad wodą - opisywał Pletenczuk.

Wojskowy zaznaczył jednak, że gdy liczba dronów "staje się krytycznie duża", odpieranie takich ataków jest trudniejsze. "Ta praca trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - gdyby nie była prowadzona, skutki byłyby znacznie gorsze - podkreślił rzecznik.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zmienili taktykę. "Ich ulubiona"

Pletenczuk zauważył również, że w porównaniu z 2025 rokiem zmieniła się taktyka Rosjan. Obecnie wykorzystują oni lotnictwo taktyczne - do starty dronów dochodzi w przestrzeni powietrznej nad Morzem Azowskim.

Jak zasugerował rzecznik, może to świadczyć o tym, że "dotychczasowy zestaw narzędzi" został wyczerpany. Jednocześnie, jak dodał, nie zmienia się kierunek, z którego Rosjanie zadają uderzenia - nadal jest to Krym czy miasto Azow.

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- Ataki dronami od strony morza to ich ulubiona taktyka. Uważają, że w ten sposób znacznie trudniej jest zestrzelić drony. I rzeczywiście tak jest - znacznie trudniej jest je zestrzelić - podsumował wojskowy.

Źródło: Unian





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