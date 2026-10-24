Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zwrot na wojnie z Rosją. Ukraiński minister ogłosił w sprawie Starlinka

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Ukraina odzyskała stabilne połączenie ze Starlinkiem - poinformował tamtejszy minister obrony Jewhenij Chmara. Z jego słów wynika, że wojsko rejestruje obecnie "prędkość ponad 400 km/h". Kwestia działania Starlinka, a w szczególności jego wojskowej wersji Starshield, stała się kolejnym punktem sporu między Ukrainą a USA. Kijów zarzucił bowiem Waszyngtonowi celowe spowolnienie systemu.

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Minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara i założyciel SpaceX Elon Musk.
Ukraina odzyskała stabilne połączenie ze Starlinkiem (od lewej: Jewhenij Chmara, Elon Musk)HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / ALAIN JOCARDAFP

W skrócie

  • Minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara poinformował o przywróceniu stabilnego połączenia z systemami Starlink i Starshield, deklarując prędkość ponad 400 km/h.
  • Wcześniej strona ukraińska zarzucała USA celowe spowolnienie systemu, a prezydent Donald Trump przekonywał w czwartek o pełnym przywróceniu jego działania.
  • Elon Musk kilkukrotnie wypowiadał się na temat działania systemu Starlink w Ukrainie oraz pomocy Kijowowi, co wywołało m.in. wymianę zdań z polskim wicepremierem Radosławem Sikorskim.
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Minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara, cytowany przez agencję AFP, poinformował, że Ukraina odzyskała "stabilne połączenie" ze Starlinkiem.

- Systemy monitorujące odnotowują powrót prędkości Starlink/Starshield. Rejestrujemy prędkość ponad 400 km/h, połączenie jest stabilne - powiedział w oświadczeniu.

Starlink. Ukraińskie Ministerstwo Obrony ogłasza

Chmara dodał, że zmiana ta jest "przede wszystkim ważna dla frontu, dla żołnierzy, dla funkcjonowania dronów, dla logistyki i dla łączności". Kijów opiera się bowiem na cywilnym systemie łączności satelitarnej Starlink oraz jego wojskowej wersji Starshield, aby obronić się przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami.

Wcześniej o przywróceniu łączności z terminalami satelitarnymi Starlinka informowała agencja Interfax-Ukraina. Z jej doniesień wynikało jednak, że osiągnięta prędkość była niższa od tej, deklarowanej przez Chmarę.

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"Według źródeł w Ministerstwie Obrony, rankiem 24 października Starlink i Starshield zaczęły działać przy prędkościach przekraczających 161 km/h. Resort nadal monitoruje sytuację i prowadzi testy przy wyższych prędkościach, ustala górne limity oraz sprawdza, w jakim stopniu rzeczywiście przywrócono tę łączność" - podała agencja.

Przypomnijmy, że wcześniej Ukraina zarzuciła Stanom Zjednoczonym, że spowolniły działanie systemu Starlink.

W czwartek prezydent USA Donald Trump przekonywał, że pełne działanie sieci Starlink i Starshield w Ukrainie zostało przywrócone. Z kolei w piątek doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do spraw technologii obronnych Serhij Beskrestnow oświadczał, że Ukraina nie widzi zniesienia ograniczeń w działaniu systemu.

Wojna w Ukrainie. Musk o pomocy Ukrainie. Odpowiedział mu Sikorski

Dodajmy, że założyciel firmy SpaceX, która odpowiada za Starlinka, Elon Muskkilkukrotnie odnosił się do kwestii działania tej technologii w Ukrainie oraz samej pomocy Kijowowi. Ostatni raz miało to miejsce w piątek.

"To, co obecnie dzieje się w Ukrainie to ogromne rozbieżności między elitami a zwykłymi obywatelami. Ci pierwsi wzbogacili się dzięki setkom miliardów otrzymanym przez Ukrainę, podczas gdy dzieci tych drugich są wcielane do wojska, by ginąć w okopach" - pisał na platformie X.

"A część tych pieniędzy amerykańskich podatników wraca po przejściu przez liczne 'pralnie' w celu sfinansowania kampanii politycznych w Ameryce - właśnie dlatego niektórzy politycy bardziej troszczą się o Ukrainę niż o Amerykę" - dodał multimiliarder.

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Na wpis Muska odpowiedział polski wicepremier Radosław Sikorski. "Nie, Stany Zjednoczone przestały finansować Ukrainę w zeszłym roku. W rzeczywistości amerykańskie firmy zarabiają na amerykańskiej broni, za którą płacimy my, Europejczycy" - podkreślił.

"Im bardziej wtrącasz się w naszą politykę i im bardziej wykorzystujesz swoje produkty do celów politycznych, tym bardziej szkodzisz swojej marce" - dodał.

Napięcia na linii Musk-Sikorski. "Wielkoludzie, znowu bawisz się w politykę?"

Przypomnijmy, że było to kolejne spięcie na linii Musk-Sikorski w ostatnich dniach. "Elonie Musku, wielkoludzie, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię" - pisał 14 października szef polskiego MSZ w odpowiedzi na ograniczenie działalności Starlinka w Ukrainie.

Musk stwierdził bowiem, że "wszelkie ograniczenia dotyczące prędkości lub użytkowania (Starlinków - red.) są ustalane przez wojsko USA i ostatecznie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych".

Założyciel SpaceX dodał też, że technologia w wersji cywilnej może być wykorzystywana jedynie w celach obronnych i nie można jej wykorzystywać do "ofensywnych działań wojskowych".

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