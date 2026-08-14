W skrócie Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało w mediach społecznościowych zdjęcia dronów Shahed i zapowiedziało działania wymierzone w Ukrainę podczas zimy.

Ukraińskie władze odpowiedziały, sugerując działania odwetowe wobec rosyjskiej infrastruktury paliwowej i energetycznej.

Rosja odrzuciła propozycję wzajemnego wstrzymania ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym, wskazując brak podstaw do ograniczania działań.

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Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało w piątek na Telegramie zdjęcie dronów uderzeniowych typu Shahed. Towarzyszył mu komunikat skierowany do Ukraińców: "Tej zimy zostaniecie zamrożeni".

Wpis został odebrany w Ukrainie jako otwarta groźba kolejnych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną w miesiącach zimowych. Rosja już w poprzednich latach regularnie atakowała elektrownie, sieci przesyłowe i inne obiekty związane z dostawami prądu oraz ciepła.

Wojna w Ukrainie. Kijów odpowiada Moskwie: "Ogrzejemy się ogniem rosyjskich rafinerii"

Na rosyjską publikację odpowiedział szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowalenko. Zasugerował, że ewentualne rosyjskie uderzenia spotkają się z odpowiedzią Ukrainy wymierzoną m.in. w rosyjską infrastrukturę energetyczną i paliwową.

"Teraz będą wiedzieć, dzięki komu zimą nie będą mieli światła, a niektórzy nawet ogrzewania, oprócz paliwa. Lustro zawsze działa. Co zasiejesz, to zbierzesz" - napisał.

Jeszcze bardziej dosadna była reakcja Dyrekcji ds. Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Na jej profilu pojawiło się zdjęcie płonącego zakładu naftowego z krótkim podpisem: "Ogrzejemy się ogniem rosyjskich rafinerii".

Rozejm na Morzu Czarnym. Ukraina wysłała propozycję

Słowna wymiana nastąpiła dzień po ujawnieniu informacji o ukraińskiej propozycji dotyczącej Morza Czarnego. Według Reutersa Kijów przekazał Rosji za pośrednictwem strony trzeciej ofertę wzajemnego wstrzymania ataków na cele cywilne na tym akwenie.

Inicjatywa pojawiła się w związku z coraz częstszymi atakami na statki, porty i infrastrukturę wykorzystywaną do eksportu produktów rolnych. Rosja i Ukraina należą do największych eksporterów zbóż na świecie, a nasilenie walk na Morzu Czarnym wywołało obawy o światowe dostawy żywności.

Sytuacja pogorszyła się w ostatnich tygodniach. Po rosyjskich atakach część armatorów zaczęła unikać ukraińskich portów w obwodzie odeskim. Z kolei ukraiński atak na Noworosyjsk zmusił Rosję do czasowego wstrzymania pracy wszystkich trzech terminali w tym ważnym czarnomorskim porcie.

W czwartek rosyjskie siły zaatakowały również port w Izmaile nad Dunajem. Uszkodzona została infrastruktura, a część obiektów została pozbawiona energii elektrycznej. Izmaił pozostaje jednym z kluczowych punktów ukraińskiego eksportu zbóż.

Rosja odpowiada na propozycję. "Nie ma podstaw do półśrodków"

W piątek Moskwa odniosła się również do pomysłu ograniczenia walk na Morzu Czarnym. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja nie widzi podstaw do wprowadzenia "półśrodków", które - według niej - dałyby Ukrainie czas na złapanie oddechu.

Zacharowa przekonywała jednocześnie, że Moskwa nie otrzymała formalnej propozycji przedstawianej przez Turcję. Szef tureckiego MSZ Hakan Fidan informował wcześniej, że Ankara przedstawiła obu stronom pomysł moratorium na działania wojskowe na Morzu Czarnym. Reuters podkreśla natomiast, że ukraińska oferta została przekazana Rosji przez pośrednika.

Rosyjska deklaracja oraz opublikowana kilka godzin wcześniej grafika z dronami wskazują, że na razie nie widać oznak deeskalacji. Przeciwnie - obie strony otwarcie sygnalizują gotowość do dalszych uderzeń, a ukraińska odpowiedź wskazuje, że jednym z celów mogą pozostać rosyjskie obiekty sektora paliwowego.

Źródło: Espreso TV



