W skrócie Felieton agencji Unian sugeruje, że polskie władze były nieszczere w sprawie wymiany myśliwców MiG-29 na ukraińskie drony, a przekazanie przestarzałych maszyn miało przynieść Polsce korzyści finansowe.

Tatiana Urbanska twierdzi, że Polska otrzymała rekompensatę z Europejskiego Funduszu Pokojowego po przekazaniu sprzętu wojskowego Ukrainie, co miało pozwolić na zakup nowych myśliwców.

Według szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ukraina nie wywiązała się z umowy dotyczącej wymiany technologii dronowej za myśliwce MiG-29.

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Zastępczyni redaktora naczelnego agencji Unian Tatiana Urbanska opublikowała artykuł, w którym uderza w polskie władze, zarzucając im cynizm i chęć łatwego zysku wynikającego z potrzeb zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy oraz prowadzenia wewnętrznej polityki kosztem relacji polsko-ukraińskich.

Jak wskazała, 22 poradzieckie myśliwce MiG-29 trafiły do Polski dzięki Berlinowi, który przekazał Warszawie zmodernizowane już samoloty za symboliczną kwotę. Stwierdziła, że maszyny są już "krytycznie zużyte". Mimo to, Kijów znajdujący się w fazie wojny z Rosją, jest w stanie przyjąć nawet przestarzały sprzęt.

"Dla samej Warszawy jest to bardzo dochodowa transakcja" - przekonuje Urbanska.

Dziennikarka ukraińskich mediów uderza w polski rząd. Sugeruje nieszczerość i interesowność

Autorka felietonu zasugerowała, że Polska i tak skorzystałaby na przekazaniu maszyn Ukrainie, bo zakup części zamiennych od Rosjan jest niemożliwy, a utylizacja myśliwców wiąże się z kosztami.

"Teraz niektórzy urzędnicy z Warszawy próbują grać na emocjach, mówiąc, że na warunkach 'darmowej pomocy alianckiej' Polska już przekazała 14 radzieckich myśliwców 'niewdzięcznej' Ukrainie. Jednocześnie, z jakiegoś powodu, zapominają, jak otrzymali za to rekompensatę finansową od Europejskiego Funduszu Pokojowego" - pisze.

Jak stwierdziła, dzięki przekazaniu Kijowowi swojego sprzętu wojskowego, Warszawa uzupełniła ze środków unijnych swój budżet o 300 milionów euro, co pomogło jej nabyć południowokoreańskie myśliwce.

"Po tym, jak zostali pokonani". Agencja Unian o rzekomym fiasku polskiego planu wobec Ukrainy

Urbanska przekonuje, że Polska wnioskowała do UE o rekompensatę w wysokości ok. 450 mln euro za pomoc przekazaną Ukrainie. Gdy unijni urzędnicy odmówili, Warszawa obmyśliła plan B, który - według autorki - miał polegać na wymianie MiG-ów za ukraińską technologię dronową.

"A teraz, po tym, jak zostali pokonani - nie otrzymawszy ani pieniędzy, ani technologii - polscy politycy znów zaczęli karcić Ukrainę za niewdzięczność" - pisze w swoim artykule autorka.

Jak wskazała, "polskie władze są bardzo nieszczere, wysuwając zarzuty wobec Ukrainy". "Cóż, wybory są blisko" - podsumowała, sugerując, że strona polska prowadzi grę polityczną mającą na celu poprawę słupków poparcia przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

MiG-i za drony. Kosiniak-Kamysz: Ukraińcy nie wywiązali się z umowy

Projekt polskiej armady dronowej stworzonej we współpracy z Ukrainą zapowiadał Donald Tusk. Zakładał on stworzenie wielkoskalowych sił bezzałogowych, w oparciu o finansowanie z UE, zaangażowanie polskiego przemysłu i pozyskania wiedzy od wschodniego, doświadczonego na tym polu sąsiada.

Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że technologia dronowa miała trafić do Warszawy na zasadzie wymiany za postradzieckie myśliwce MiG-29. Ostatecznie Kijów miał nie wywiązać się z umowy.

- Ja zaproponowałem bardzo partnerskie podejście. MiG-i za drony. Ukraińcy na początku przyjęli to i nie zrealizowali, więc nie ma MiG-ów dla Ukrainy, bo nie ma dronów, czy zdolności dronowych dla Polski - mówił na antenie Polsat News szef MON.

Jak dodał, Kijów "nie zgodził się i wycofał się z tych ustaleń".

Źródło: Unian





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