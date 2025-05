Rosyjski minister do spraw zagranicznych odniósł się także do informacji przekazanych w poniedziałek przez kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który zaznaczył, że - oprócz Berlina - USA, Wielka Brytania i Francja zgodziły się, aby Ukraina wykorzystywała otrzymaną od nich broń do ataków w głąb Rosji.