Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Znaleźli sposób na rosyjskie drony. Ukraiński dowódca zdradza szczegóły

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

"Siły Obronne Ukrainy pracują nad budową zdolności w zakresie zwalczania dronów szturmowych typu Szahed. Tworzymy wielowarstwowy system zwalczania wrogich Szahedów" - przekazał na Telegramie Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski. Dodał, że kluczem do zwalczania tego typu zagrożenia są maszyny przechwytujące.

Ukraińskie dowództwo szuka sposobu na rosyjskie drony. Zdjęcie ilustracyjne
Ukraińskie dowództwo szuka sposobu na rosyjskie drony. Zdjęcie ilustracyjneArnaud Andrieu/SIPA/AFP/AnnonymusEast News

Generał poinformował o kompleksowym spotkaniu poświęconym przeciwdziałaniu zagrożeniom stwarzanym przez tego typu rosyjskie środki napadu powietrznego.

Naczelny Dowódca przekazał, że obrona powietrzna jest dla niego osobistym priorytetem, ponieważ bezpieczeństwo ukraińskich zapleczy zależy od jej skuteczności w walce z Szahedami i podobnymi bezzałogowcami.

Syrski o metodzie na rosyjskie drony. "Celem opracowanie dronów przechwytujących"

Syrski podkreślił, że celem jest przeszkolenie większej liczby operatorów ukraińskich dronów, a także wyposażenie ich w niezbędną liczbę "skutecznej broni" i stacji radarowych.

"Dlatego kontynuujemy dobór personelu do załóg bezzałogowych bezzałogowców, formujemy nowe jednostki etatowe. Po spotkaniu wyznaczyłem zadania mające na celu wyeliminowanie niedociągnięć i wzmocnienie prac w kierunku opracowania dronów przechwytujących" - napisał Syrski w serwisie Telegram.

Zobacz również:

Ołeksandr Syrski o sytuacji pod Pokrowskiem
Ukraina - Rosja

"Ogromne straty". Generał Syrski szczerze o sytuacji w kluczowym mieście

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Wojna na Ukrainie. Rosjanie zmienili taktykę ataków powietrznych

    Jak podała wcześniej agencja UNIAN, Rosja zmienia podejście do przeprowadzania masowych ataków powietrznych na Ukrainę.

    Teraz Rosjanie używają mniejszej liczby pocisków balistycznych i rakiet, a częściej korzystają z dronów typu Szahed. Rosjanie potrafią wystrzelić jednocześnie kilkaset takich maszyn.

    O zmianie rosyjskiej taktyki świadczy przeprofilowanie lotnisk w okupowanym Doniecku i Kerczu pod kątem wystrzelenia Szahedów.

    Źródło: UNIAN

    Zobacz również:

    Sztab generalny o naruszeniu przestrzeni powietrznej
    Polska

    Dwukrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Generał potwierdza

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Polityczny WF": Czy Konfederacja się rozpadnie? Plan Kaczyńskiego jest jasnyINTERIA.PL

    Najnowsze