Generał poinformował o kompleksowym spotkaniu poświęconym przeciwdziałaniu zagrożeniom stwarzanym przez tego typu rosyjskie środki napadu powietrznego.

Naczelny Dowódca przekazał, że obrona powietrzna jest dla niego osobistym priorytetem, ponieważ bezpieczeństwo ukraińskich zapleczy zależy od jej skuteczności w walce z Szahedami i podobnymi bezzałogowcami.

Syrski o metodzie na rosyjskie drony. "Celem opracowanie dronów przechwytujących"

Syrski podkreślił, że celem jest przeszkolenie większej liczby operatorów ukraińskich dronów, a także wyposażenie ich w niezbędną liczbę "skutecznej broni" i stacji radarowych.

"Dlatego kontynuujemy dobór personelu do załóg bezzałogowych bezzałogowców, formujemy nowe jednostki etatowe. Po spotkaniu wyznaczyłem zadania mające na celu wyeliminowanie niedociągnięć i wzmocnienie prac w kierunku opracowania dronów przechwytujących" - napisał Syrski w serwisie Telegram.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zmienili taktykę ataków powietrznych

Jak podała wcześniej agencja UNIAN, Rosja zmienia podejście do przeprowadzania masowych ataków powietrznych na Ukrainę.

Teraz Rosjanie używają mniejszej liczby pocisków balistycznych i rakiet, a częściej korzystają z dronów typu Szahed. Rosjanie potrafią wystrzelić jednocześnie kilkaset takich maszyn.

O zmianie rosyjskiej taktyki świadczy przeprofilowanie lotnisk w okupowanym Doniecku i Kerczu pod kątem wystrzelenia Szahedów.

Źródło: UNIAN

