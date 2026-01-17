Znają plany Rosji, Ukraina bije na alarm. "Nowe masowe uderzenia"
Szef MSZ Ukrainy ostrzega przed kolejnymi atakami Moskwy. Rosja szykować ma się do nowych masowych uderzeń na kolejne elementy systemu energetycznego w kraju. Chodzi o najnowsze ustalenia tamtejszego wywiadu. Andrij Sybiha zaapelował do "wielkich mocarstw" o powstrzymanie Moskwy. Zdaniem polityka rosyjskie działania mogą przynieść "katastrofalne skutki".
W skrócie
- Szef ukraińskiej dyplomacji ostrzegł partnerów przed potencjalnie katastrofalnymi skutkami rosyjskich ataków na stacje elektroenergetyczne zaopatrujące elektrownie jądrowe.
- W Kijowie i innych miejscach Ukrainy doszło w ostatnich dniach do blackoutów, zabrakło prądu i ogrzewania.
- Wołodymyr Zełenski zaapelował do sojuszników o więcej środków obrony przeciwlotniczej, twierdząc, że obecne dostawy są niewystarczające.
Szef ukraińskiej dyplomacji wystosował w sobotę nowe ostrzeżenie. "Dzielimy się istotnymi danymi z partnerami, ostrzegając przed potencjalnie katastrofalnymi skutkami" - napisał na platformie X, wskazując na groźbę rosyjskich ataków.
Andrij Sybiha sprecyzował, że ukraińscy agenci wywiadu donoszą o potencjalnym zmasowanym uderzeniu nieprzyjaciela na stacje elektroenergetyczne zaopatrujące ukraińskie elektrownie jądrowe.
Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego przyznał, że Rosja "nie zna granic" w prześladowaniu sąsiada.
Ataki Rosji paraliżują Ukrainę. Kijów ostrzega i apeluje
Działania Moskwy mają na celu dalszy paraliż sektora energetycznego Ukrainy. W ostatnich dniach m.in. w Kijowie zapanował blackout - zabrakło prądu i ogrzewania.
Andrij Sybiha określił ujawnione plany Rosji za "lekkomyślne". Zaapelował do wielkich mocarstw oraz przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o "wydanie jasnego ostrzeżenia Moskwie".
Wojna w Ukrainie. Zełenski do sojuszników: Dostawy są niewystarczające
Wcześniej na alarm bił Wołodymyr Zełenski. - Mamy informację od służb wywiadowczych, że Rosjanie przygotowują się do nowych masowych uderzeń - przekazał w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Prezydent Ukrainy zaapelował do rodaków o wzajemną pomoc i przekazał, że rozmawia z partnerami o przekazaniu środków obrony przeciwlotniczej. - Dlatego, że nie ma wystarczającej presji, Rosjanie robią to wszystko - powiedział.
Zdaniem ukraińskiego przywódcy "dostawy (sprzętu do obrony przeciwlotniczej - red.) są niewystarczające". - Staramy się przyśpieszyć działania i ważne, żeby partnerzy nas wysłuchali - zaznaczył.
W ostatnich tygodniach Rosja, wykorzystując zimę, na masową skalę atakuje elementy infrastruktury energetycznej Ukrainy, doprowadzając do zniszczeń i wielkich kłopotów z dostępem do ogrzewania czy prądu w wielu częściach kraju.