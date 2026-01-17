W skrócie Szef ukraińskiej dyplomacji ostrzegł partnerów przed potencjalnie katastrofalnymi skutkami rosyjskich ataków na stacje elektroenergetyczne zaopatrujące elektrownie jądrowe.

W Kijowie i innych miejscach Ukrainy doszło w ostatnich dniach do blackoutów, zabrakło prądu i ogrzewania.

Wołodymyr Zełenski zaapelował do sojuszników o więcej środków obrony przeciwlotniczej, twierdząc, że obecne dostawy są niewystarczające.

Szef ukraińskiej dyplomacji wystosował w sobotę nowe ostrzeżenie. "Dzielimy się istotnymi danymi z partnerami, ostrzegając przed potencjalnie katastrofalnymi skutkami" - napisał na platformie X, wskazując na groźbę rosyjskich ataków.

Andrij Sybiha sprecyzował, że ukraińscy agenci wywiadu donoszą o potencjalnym zmasowanym uderzeniu nieprzyjaciela na stacje elektroenergetyczne zaopatrujące ukraińskie elektrownie jądrowe.

Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego przyznał, że Rosja "nie zna granic" w prześladowaniu sąsiada.

Ataki Rosji paraliżują Ukrainę. Kijów ostrzega i apeluje

Działania Moskwy mają na celu dalszy paraliż sektora energetycznego Ukrainy. W ostatnich dniach m.in. w Kijowie zapanował blackout - zabrakło prądu i ogrzewania.

Andrij Sybiha określił ujawnione plany Rosji za "lekkomyślne". Zaapelował do wielkich mocarstw oraz przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o "wydanie jasnego ostrzeżenia Moskwie".

Wojna w Ukrainie. Zełenski do sojuszników: Dostawy są niewystarczające

Wcześniej na alarm bił Wołodymyr Zełenski. - Mamy informację od służb wywiadowczych, że Rosjanie przygotowują się do nowych masowych uderzeń - przekazał w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy zaapelował do rodaków o wzajemną pomoc i przekazał, że rozmawia z partnerami o przekazaniu środków obrony przeciwlotniczej. - Dlatego, że nie ma wystarczającej presji, Rosjanie robią to wszystko - powiedział.

Zdaniem ukraińskiego przywódcy "dostawy (sprzętu do obrony przeciwlotniczej - red.) są niewystarczające". - Staramy się przyśpieszyć działania i ważne, żeby partnerzy nas wysłuchali - zaznaczył.

W ostatnich tygodniach Rosja, wykorzystując zimę, na masową skalę atakuje elementy infrastruktury energetycznej Ukrainy, doprowadzając do zniszczeń i wielkich kłopotów z dostępem do ogrzewania czy prądu w wielu częściach kraju.

