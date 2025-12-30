Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zmiany w mobilizacji wojskowej w Ukrainie. Chcą wyeliminować jeden problem

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Mobilizacja wojskowa w Ukrainie zostanie wzmocniona od 1 stycznia - informuje agencja Unian. Wprowadzone mają zostać zmiany, które umożliwią przejście wszystkich elementów procesu za pośrednictwem usługi cyfrowej. Pełna informatyzacja ma m.in. ograniczyć możliwość uchylania się od służby wojskowej.

Grupa żołnierzy w kamuflażowych mundurach stoi na błotnistym terenie otoczonym bezlistnymi drzewami w pochmurny dzień. Wszyscy są uzbrojeni i wyposażeni w sprzęt taktyczny, niektórzy w hełmach i kamizelkach kuloodpornych.
Zmiany w mobilizacji wojskowej w Ukrainie (zdj. ilustracyjne)Dmytro Smolienko / NurPhotoAFP

W skrócie

  • Od 1 stycznia w Ukrainie mobilizacja wojskowa zostanie zintensyfikowana i w dużej części zinformatyzowana, co ma ograniczyć możliwość uchylania się od służby.
  • Nowe rozwiązania obejmują elektroniczne książeczki wojskowe i rejestrację przez aplikację Reserve+ dla wszystkich obywateli po ukończeniu 18. roku życia, także mieszkających za granicą.
  • Mobilizacji podlegają mężczyźni w wieku 25-60 lat bez przeciwwskazań zdrowotnych, ale rejestracja dotyczy już osiemnastolatków.
Władze Ukrainy zadecydowały o przedłużeniu obowiązywania w kraju stanu wojennego do 3 lutego 2026 r. Wciąż trwa mobilizacja wojskowa, która od 1 stycznia ma zostać dodatkowo zintensyfikowana.

Kolejne procesy są stopniowo przenoszone do sfery cyfrowej, tak by wkrótce cała procedura rejestracji była możliwa za pośrednictwem uruchomionej w 2024 r. internetowej aplikacji Reserve+.

Wojna w Ukrainie. Zmiany w mobilizacji, nacisk na cyfryzację

Agencja Unian podaje, że już teraz funkcjonują elektroniczne książeczki wojskowe, które stanowią pełnoprawny dokument poborowego. Papierowe wersje nie są już priorytetowe. Rozwiązanie to ma czynić rejestrację bardziej przejrzystą i znacznie ograniczać możliwość manipulowania i uchylania się od służby. Cyfryzacja ma również uprościć kontakt poborowych z placówkami mobilizacyjnymi.

Rozpoczęto także eksperymentalny projekt automatycznego rejestrowania poborowych i rezerwistów. Dzięki nowemu mechanizmowi, kandydaci nie będą musieli stawiać się osobiście, by zgłosić gotowość do służby.

    Rozwiązanie dotyczyć będzie wszystkich obywateli, którzy ukończą 18. rok życia, również tych przebywających poza granicami Ukrainy. Unian podaje, że pozwoli to uniknąć kolejek i wydawania dodatkowych certyfikatów.

    Kto może być zmobilizowany do służby wojskowej w Ukrainie?

    Mobilizacji wojskowej w Ukrainie podlegają przede wszystkim mężczyźni w wieku 25-60 lat, którzy nie wykazują przeciwskazań zdrowotnych bądź z jakichkolwiek innych powodów nie są niezdolni do służby.

    Rejestracja obowiązuje jednak już od 18. roku życia. Dodatkowo zmobilizowani mogą zostać obywatele, którzy wcześniej zostali wykluczeni przez komisję z powodów medycznych, a obecnie spełniają konieczne wymagania.

    Obecnie ukraińska armia liczy ok. 900 tys. żołnierzy.

