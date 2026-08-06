Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zmiana w USA, Ukraina znów z kluczowym wsparciem. Nowe doniesienia

Karol Płatek

Karol Płatek

Wymiana informacji wywiadowczych między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą wróciła do poziomu sprzed wcześniejszych ograniczeń - twierdzą rozmówcy Politico. Według nich lepsza współpraca ma pomagać Kijowowi w skuteczniejszych uderzeniach na rosyjskie cele i wzmacniać jego pozycję w wojnie z Rosją.

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Trump i Zełenski na tle dymu po pożarze rosyjskich magazynów pod Petersburgiem, zaatakowanych przez ukraińskie drony
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski na tle pożaru rosyjskich magazynów pod PetersburgiemSTRINGER/AFP/East News/Mark Schiefelbein/Associated Press/IMAGO/Bert Van Den Broucke/Imago Stock and PeopleEast News

W skrócie

  • Wymiana informacji wywiadowczych między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą została przywrócona do poziomu sprzed wcześniejszych ograniczeń, co według rozmówców Politico ma wzmacniać pozycję Ukrainy w wojnie z Rosją.
  • Amerykańscy senatorowie oraz eksperci oceniają, że wzmocniona współpraca wywiadowcza przełożyła się na skuteczniejsze ukraińskie ataki, zwłaszcza na rosyjską infrastrukturę energetyczną.
  • Biały Dom nie potwierdził doniesień dotyczących rozszerzenia pomocy wywiadowczej dla Ukrainy, jednocześnie podkreślając zaangażowanie prezydenta Trumpa w działania na rzecz zakończenia wojny.
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Senator Mark Warner, wiceprzewodniczący senackiej komisji ds. wywiadu i od lat zwolennik zwiększania amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy, przyznał, że współpraca wywiadowcza wyraźnie się poprawiła.

- Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale sytuacja uległa poprawie - powiedział w rozmowie z Politico.

Jak dodał, wykorzystanie przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu i dronów umożliwiło skuteczniejsze ataki w głąb Rosji oraz poprawiło pozycję Kijowa na polu walki.

Republikańscy senatorowie John Cornyn i Roger Wicker również ocenili, że współpraca wywiadowcza między Waszyngtonem a Kijowem wyraźnie się zacieśniła.

- Wygląda na to, że tak właśnie jest. Wszyscy lubią zwycięzców, a Ukraina sprawia wrażenie, jakby odwróciła losy wojny - stwierdził Cornyn.

Podobne wnioski wyciągnął senator Tim Kaine. Jak powiedział, podczas wizyt w Ukrainie zauważył znacznie większą pewność we wzajemnej komunikacji między władzami w Kijowie i Waszyngtonie.

Wojna w Ukrainie. Uderzenia zwiększyły presję na Rosję

Według Politico w ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na cele położone na terytorium Rosji. Miało to pomóc w odzyskaniu części terenów, ustabilizowaniu linii frontu i stworzeniu korzystniejszej pozycji przed ewentualnymi negocjacjami pokojowymi.

Portal przypomina, że na początku lipca seria ukraińskich uderzeń w rosyjską infrastrukturę energetyczną zmusiła Moskwę do wstrzymania eksportu oleju napędowego. Według rozmówców redakcji zwiększyło to presję na Kreml i stworzyło Ukrainie nowe możliwości wywierania wpływu na przebieg rozmów pokojowych.

Jednocześnie negocjacje prowadzone z udziałem Stanów Zjednoczonych utknęły w martwym punkcie. Zespół Donalda Trumpa, w tym Steve Witkoff i Jared Kushner, miał skoncentrować się na wojnie z Iranem, odsuwając kwestie ukraińskie na dalszy plan.

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Politico: Trump inaczej patrzy na Zełenskiego

Autorzy publikacji wskazują, że sukcesy Ukrainy na froncie mogły wpłynąć również na zmianę nastawienia Donalda Trumpa do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Ekspert Institute for the Study of War George Barros ocenił, że amerykańskie wsparcie wywiadowcze odegrało kluczową rolę w zwiększeniu skuteczności ukraińskich ataków, szczególnie tych wymierzonych w rosyjską infrastrukturę energetyczną.

Jak podkreślił, dane przekazywane przez amerykański wywiad znacząco zwiększyły efektywność tych operacji. Dodał również, że od początku wojny Stany Zjednoczone ostrzegają Ukrainę przed nadlatującymi rosyjskimi rakietami.

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Biały Dom nie potwierdza doniesień ws. pomocy wywiadowczej dla Ukrainy

Biały Dom nie odniósł się do informacji o rozszerzeniu współpracy wywiadowczej. W przesłanym oświadczeniu podkreślono jedynie, że Trump pozostaje zaangażowany w działania na rzecz zakończenia wojny.

"Prezydent chce zakończenia tej wojny, aby ustało bezsensowne zabijanie. On i jego zespół nadal są zaangażowani w odegranie konstruktywnej roli w zakończeniu wojny między Rosją a Ukrainą i pozostają przekonani, że ostatecznie uda się osiągnąć porozumienie pokojowe" - przekazał Biały Dom.

Były ambasador USA w Ukrainie John Herbst zwrócił uwagę, że na współpracy korzysta również Waszyngton.

- Nie ma żadnych wątpliwości, że Ukraina dysponuje znakomitym wywiadem dotyczącym Rosji - ocenił.

Podobnego zdania jest Stephen Sestanovich z Council on Foreign Relations. Według niego ukraińskie służby posiadają bardzo szczegółową wiedzę o sytuacji w Rosji, co uzasadnia utrzymywanie ścisłej i wzajemnej wymiany informacji wywiadowczych.

Źródło: Politico

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