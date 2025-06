Zmiana planów. Zamiast do Ukrainy, broń trafi na Bliski Wschód

Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o przekazaniu zapalników do rakiet, które były przeznaczone dla ukraińskiej armii, do swoich Sił Powietrznych stacjonujących na Bliskim Wschodzi - poinformował dziennik The Wall Street Journal. Działanie to jest tłumaczone "pilnym zapotrzebowaniem" na taki sprzęt.