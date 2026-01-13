Wojna w Ukrainie
Zmiana na jednym z najważniejszych stanowisk w czasie wojny. Roszady w Ukrainie

Marcin Jan Orłowski

Rada Najwyższa Ukrainy poparła rezygnację ministra obrony Denysa Szmyhala. Decyzja zapadła na skutek wcześniejszych działań prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który zaproponował szereg zmian na najwyższych szczeblach władzy, m.in. w kilku resortach, czy też wewnątrz prezydenckiej kancelarii.

Dwóch mężczyzn w ciemnych ubraniach siedzi przy okrągłym stole w eleganckim wnętrzu z bogato zdobionymi złotem ścianami. Przed nimi leżą dokumenty, notatniki i szklanki z wodą. Między nimi widać flagę narodową.
Zmiany w ukraińskim rządzie. Denys Szmyhal traci stanowisko ministra obronyPAVLO BAHMUTAFP

Decyzja dotycząca przyszłości Denysa Szmyhala zapadła w trakcie posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy. 265 parlamentarzystów zgodziło się na rezygnację szefa resortu obrony, przeciw było ośmioro posłów.

    Kilka minut później głosowano także nad odwołaniem wicepremiera Mychałja Fiodorowa. W tym przypadku 270 głosowało "za", a dwie osoby były "przeciw".

    Zmiany w ukraińskim rządzie. Decyzję podjął Zełenski

    Zmiany były konsekwencją słów wygłoszonych 2 stycznia przez Wołodymyra Zełenskiego. Wówczas prezydent Ukrainy w specjalnym wystąpieniu ogłosił propozycję zmian w rządzie. Jedna z nich dotyczyła ministerstwa obrony. W miejsce Denysa Szmyhala zaproponował dotychczasowego szefa resortu transformacji cyfrowej Mychajła Fiodorowa.

    - Mychajło jest głęboko zaangażowany w sprawy związane z produkcją dronów - tłumaczył, podkreślając, że priorytetem dla nowego ministra ma być zwiększenie potencjału technologicznego armii.

    Jednocześnie Zełenski zapowiedział, że Szmyhal pozostanie w rządzie, tym razem obejmując stanowisko wicepremiera i ministra energetyki.

    - Ważne jest, abyśmy po każdym ataku Rosji mogli szybko odbudować to, co zostało zniszczone i, aby rozwój ukraińskiego sektora energetycznego był stabilny i wystarczający dla ukraińskich potrzeb - tłumaczył ukraiński przywódca, wskazując na główne zadania szefa resortu energetyki.

    Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy Rada Najwyższa Ukrainy głosować będzie za powołaniem nowych ministrów.

