Zmiana na całej linii frontu. Szturm Rosji, Ukraińcy mają nową taktykę

Patryk Idziak

Rosja nasiliła ataki niemal wzdłuż całej linii frontu z Ukrainą - przekazał naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych Ołeksandr Syrski. Oficer podkreślił, że współczesna wojna to przede wszystkim wymiana ognia za pomocą dronów. Kijów nie składa broni - wiedząc, że drony potrafią wykryć obiekty na otwartej przestrzeni, ukraińscy żołnierze zaczęli poruszać się praktycznie pod ziemią.

Ukraiński żołnierz z bronią w tunelu na tle mapy z zaznaczonym żółtym obszarem konfliktu
Wojska Ukrainy wykorzystują tunele do przemieszczania się. nie będąc wykrytymi przez dronyDeepState Map; DMYTRO SMOLIENKO / NURPHOTOAFP

  • Rosja nasiliła ataki niemal wzdłuż całej linii frontu z Ukrainą, natomiast ukraińskie siły odzyskały w marcu prawie 50 km kwadratowych terytorium.
  • Ukraińscy żołnierze zaczęli przemieszczać się zagłębionymi drogami i rowami, aby uniknąć wykrycia przez rosyjskie drony.
  • Ukraina przeprowadziła w marcu uderzenia rakietami dalekiego zasięgu na 76 celów w Rosji, w tym 15 rafinerii ropy.
Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski wyjaśnił w mediach społecznościowych, że wraz z nadejściem wiosny Rosja rozszerzyła ataki. Wrogie wojska nacierają niemal na całej 1200-kilometrowej linii frontu.

Ukrainie udało się jednak odzyskać w marcu prawie 50 km kwadratowych okupowanego terytorium. Pomogło doświadczenie wojsk powietrzno-desantowych, zwłaszcza jednostek obsługujących drony.

Nowa strategia Ukrainy w walce z Rosją. Żołnierze schodzą pod ziemię

Siły obrony Ukrainy spostrzegły, że trudno jest uniknąć starcia z rosyjskim dronami, które wykrywają cele na otwartej przestrzeni. Wyposażone w czujniki maszyny są wówczas w stanie wyrządzić spore zniszczenia.

Nowym rozwiązaniem w warunkach "wojny dronów" - jak podkreślił Syrski - jest zatem tworzenie zagłębionych dróg, czyli tras wykopywanych w ziemi. Ukraińcy przemieszczają się rowami i wąwozami, aby nie dać się namierzyć i uniknąć trafień.

Syrski podkreślił, że przykładem skutecznej realizacji takiej strategii są właśnie wojska powietrzno-desantowe. Naczelny dowódca w oświadczeniu w mediach społecznościowych podziękował swoim żołnierzom za wytrwałość i oddanie.

Ataki Ukrainy na cele w Rosji. Syrski: Tak ich osłabiamy

Ukraina prowadzi również uderzenia w technologii Deep Strike (dalekosiężnych rakiet) na cele w Rosji. Ołeksandr Syrski poinformował, że tylko w marcu ukraińskim siłom udało się sięgnąć 76 takich celów, z czego 15 to zakłady rafinerii ropy.

"Aby ograniczyć zdolności ofensywne wroga, utrzymujemy wysoką intensywność niszczenia obiektów wojskowych, wojskowo-przemysłowych i innych na terytorium Rosji, które umożliwią okupantom działanie" - napisał w komunikacie.

Odnosząc się do wzmacniania pozycji Ukraińców w jednostkach wojskowych, Syrski zauważył, że tam, gdzie z wyprzedzeniem powstają fortyfikacje, udaje się utrzymać obronę przez dłuższy czas.

Źródła: Ukrinform, Ukraińska Prawda

