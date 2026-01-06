Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zmasowany atak Ukrainy. Trafiony arsenał broni, wielkie straty w Rosji

Arsenał broni rosyjskiego Głównego Zarządu Rakietowego i Artylerii oraz skład ropy naftowej stały się celem ukraińskiego ataku. Kijów posłał na tereny nieprzyjaciela drony dalekiego zasięgu, które wyrządziły poważne szkody. Trafiona zostać miała także stacja radarowa systemu przeciwlotniczego S-300W.

Wojskowy pojazd opancerzony częściowo zakryty siatką maskującą, z lewej strony ziemistego okopu, przy świetle zachodzącego słońca; po prawej stronie jasna eksplozja z widocznymi elementami konstrukcyjnymi w pobliżu.
Nocne ataki Ukraińców na terytorium Rosji. Zniszczono m.in. arsenał broni i skład ropy naftowejGENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF UKRAINEmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak dronami na rosyjskie pozycje, powodując poważne zniszczenia m.in. w obwodzie kostromskim.
  • W wyniku ataku uszkodzono rosyjski arsenał broni, skład ropy oraz stację radarową systemu przeciwlotniczego S-300W.
  • Celem uderzeń było ograniczenie Rosji możliwości zaopatrywania armii w amunicję i paliwo.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o powodzeniu nocnej akcji wymierzonej w Rosję. Ukraińcy posłali drony dalekiego zasięgu na pozycje najeźdźcy, dokonując zniszczeń.

Wybuchy odnotowano m.in. w obwodzie kostromskim. W pobliżu miejscowości Neja poważnie uszkodzono arsenał broni rosyjskiego Głównego Zarządu Rakietowego i Artylerii (GRAU).

Według wstępnych informacji lokalne władze nakazały ewakuację okolicznych mieszkańców.

Rosja. Nocny atak Ukraińców, uszkodzili arsenał broni i skład ropy

Arsenał w obwodzie kostromskim był miejscem przechowywania amunicji, w którą zaopatrywane są rosyjskie wojska lądowe i powietrznodesantowe oraz siły powietrzno-kosmiczne.

Dodatkowo siły ukraińskiej przypuściły atak na skład ropy naftowej w obwodzie lipieckim. Na miejscu odnotowano eksplozje. Następnie wybuchł potężny pożar.

    Ukraińcy uszkodzili również stację radarową przeciwlotniczego systemu rakietowego S-300W, którą okupanci postawili w obwodzie donieckim.

    Wojna w Ukrainie. Komunikat sztabu generalnego

    Ukraińskie siły ostatniej nocy zorganizowały jeszcze jeden atak. Ich celem stały się rosyjskie punkty kontroli dronów w trzech lokalizacjach: w pobliżu Pokorowska, w obwodzie kurskim i biełgorodzkim.

    "Ograniczamy wrogowi możliwość zaopatrywania swojej armii w amunicję i paliwo. Wszystkie rosyjskie zaplecza, które przyczyniają się do wojny z Ukrainą, są w pełni legalnymi celami" - czytamy w wydanym komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych.

    Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    Wiadomość zbiegła się w czasie z oświadczeniem głównodowodzącego ukraińskiego wojska, generała Ołeksandra Syrskiego. "Wróg stracił w grudniu ponad 33 tys. personelu. Ta liczba obejmuje tylko potwierdzone przypadki wideo, ale rzeczywiste straty okupantów są większe" - oznajmił.

    Generał Syrski zauważył, że grudzień 2025 roku był pierwszym miesiącem, kiedy Ukraińcy wyeliminowali "tylu żołnierzy armii okupacyjnej, ilu Rosja wezwała na front".

    Źródło: RBC-Ukraine, Unian

