W skrócie Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak dronami na rosyjskie pozycje, powodując poważne zniszczenia m.in. w obwodzie kostromskim.

W wyniku ataku uszkodzono rosyjski arsenał broni, skład ropy oraz stację radarową systemu przeciwlotniczego S-300W.

Celem uderzeń było ograniczenie Rosji możliwości zaopatrywania armii w amunicję i paliwo.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o powodzeniu nocnej akcji wymierzonej w Rosję. Ukraińcy posłali drony dalekiego zasięgu na pozycje najeźdźcy, dokonując zniszczeń.

Wybuchy odnotowano m.in. w obwodzie kostromskim. W pobliżu miejscowości Neja poważnie uszkodzono arsenał broni rosyjskiego Głównego Zarządu Rakietowego i Artylerii (GRAU).

Według wstępnych informacji lokalne władze nakazały ewakuację okolicznych mieszkańców.

Rosja. Nocny atak Ukraińców, uszkodzili arsenał broni i skład ropy

Arsenał w obwodzie kostromskim był miejscem przechowywania amunicji, w którą zaopatrywane są rosyjskie wojska lądowe i powietrznodesantowe oraz siły powietrzno-kosmiczne.

Dodatkowo siły ukraińskiej przypuściły atak na skład ropy naftowej w obwodzie lipieckim. Na miejscu odnotowano eksplozje. Następnie wybuchł potężny pożar.

Ukraińcy uszkodzili również stację radarową przeciwlotniczego systemu rakietowego S-300W, którą okupanci postawili w obwodzie donieckim.

Wojna w Ukrainie. Komunikat sztabu generalnego

Ukraińskie siły ostatniej nocy zorganizowały jeszcze jeden atak. Ich celem stały się rosyjskie punkty kontroli dronów w trzech lokalizacjach: w pobliżu Pokorowska, w obwodzie kurskim i biełgorodzkim.

"Ograniczamy wrogowi możliwość zaopatrywania swojej armii w amunicję i paliwo. Wszystkie rosyjskie zaplecza, które przyczyniają się do wojny z Ukrainą, są w pełni legalnymi celami" - czytamy w wydanym komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych.

Wiadomość zbiegła się w czasie z oświadczeniem głównodowodzącego ukraińskiego wojska, generała Ołeksandra Syrskiego. "Wróg stracił w grudniu ponad 33 tys. personelu. Ta liczba obejmuje tylko potwierdzone przypadki wideo, ale rzeczywiste straty okupantów są większe" - oznajmił.

Generał Syrski zauważył, że grudzień 2025 roku był pierwszym miesiącem, kiedy Ukraińcy wyeliminowali "tylu żołnierzy armii okupacyjnej, ilu Rosja wezwała na front".

Źródło: RBC-Ukraine, Unian

