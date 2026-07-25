W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o skutecznych atakach Ukrainy na cele zlokalizowane daleko w Rosji. Ukraińcy uderzyli m.in. w Tiumeniu, Jekaterynburgu i na Morzu Kaspijskim.

W wyniku ataku na Jekaterynburg konieczne było przesunięcie lekkoatletycznych mistrzostw Rosji, a sportowcy i widzowie zostali skierowani do schronów ze względu na alarm dronowy.

Według oficjalnych źródeł Ukraina zaatakowała w ciągu ostatniej doby tereny 24 z 85 jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej, a w ataku na obwód biełgorodzki zginęły dwie osoby.

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O celach, które udało się zniszczyć w zmasowanym ukraińskim ataku, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

"To kolejny zakład w Kirowie, skąd dostarczane są komponenty do środków, za pomocą których Rosja atakuje naszych ludzi. Odległość od granicy państwowej Ukrainy wynosi około 1200 kilometrów. Również rafineria w Tiumeniu, obiekt logistyczny w Jekaterynburgu oraz magazyn paliw i smarów w Rostowie nad Donem" - przekazał Zełenski.

"Odnotowaliśmy również bardzo dobre wyniki dalekosiężnych ataków w basenie Morza Kaspijskiego. W szczególności dotyczy to statków, które były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych z Iranu, oraz okrętu wojskowego" - podał prezydent Ukrainy.

Uderzenie Ukrainy na Morzu Kaspijskim

Szczegóły ataku na Morzu Kaspijskim przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Celem padła platforma wydobywcza ropy naftowej na złożu "Filanowskij" i objęte sankcjami międzynarodowymi statki transportowe "Port Olya 2" oraz "Begey".

Jak podała strona ukraińska statki które były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych między Iranem a Federacją Rosyjską. Ponadto na Morzu Kaspijskim trafiony został także rosyjski okręt - kuter rakietowy projektu 1241 typu Mołnia.

Na Uralu ewakuacja podczas mistrzostw Rosji w lekkoatletyce

W oddalonym o ponad 2 tys. kilometrów od Kijowa Jekatrynburgu Ukraińcom udało się uderzyć w kolejny magazyn Wildberries - największego rosyjskiego serwisu sprzedaży internetowej. W ofercie Wildberries jest sprzęt taktyczny, w który doposażali się rosyjscy żołnierze walczący w Ukrainie. Pracę w zakładach tymczasowo wstrzymano.

Atak na Jekatertynburg to także sukces w wojnie psychologicznej Ukrainy. Ze względu na alarm dronowy konieczne było przesunięcie zmagań przedostatniego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Rosji, które odbywają się w stolicy Uralu. Sportowcy i widzowie zamiast brać udział w mistrzostwach, musieli zejść do schronów - podał "The Moscow Times".

Ukraina zaatakowała w 25 z 85 jednostkach administracyjnych Rosji

Ukraina kontynuuje także ataki na regiony przygraniczne Rosji Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego Aleksandra Szubajewa w nocnym ataku zginęło w okręgu grajworońskim zginęło dwóch cywilów, a cztery zostały ranne.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w trakcie zmasowanego ataku udało się przechwycić 328 ukraińskich dronów. Co znamienne, sam Kreml potwierdza, że tylko w ciągu ostatniej doby Ukraina uderzyła na terenie 24 z 85 jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Unian, "The Moscow Times", Meduza





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