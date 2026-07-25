Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zmasowany atak Ukrainy. Ewakuacja na mistrzostwach Rosji

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Wołodymyr Zełenski potwierdził koleją falę udanych ataków na cele położone w głębi Rosji. Zaatakowane zostały Tiumeń, leżący na Uralu Jekaterynburg, gdzie trwały mistrzostwa Rosji w lekkoatletyce, czy obiekty na Morzu Kaspijskim, które według Zełenskiego " były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych z Iranu". Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego w ukraińskim ataku zginęły dwie osoby.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zmasowany atak Ukrainy na Rosję. Ogień i kłęby dymu nad miastami i fabrykami
Zmasowany atak dronowy Ukrainy, uderzenia w 24 z 85 jednostek administracyjnych Rosji.Telegram/Wołodymyr Zełenski, Exilnovamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski poinformował o skutecznych atakach Ukrainy na cele zlokalizowane daleko w Rosji. Ukraińcy uderzyli m.in. w Tiumeniu, Jekaterynburgu i na Morzu Kaspijskim.
  • W wyniku ataku na Jekaterynburg konieczne było przesunięcie lekkoatletycznych mistrzostw Rosji, a sportowcy i widzowie zostali skierowani do schronów ze względu na alarm dronowy.
  • Według oficjalnych źródeł Ukraina zaatakowała w ciągu ostatniej doby tereny 24 z 85 jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej, a w ataku na obwód biełgorodzki zginęły dwie osoby.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

O celach, które udało się zniszczyć w zmasowanym ukraińskim ataku, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

"To kolejny zakład w Kirowie, skąd dostarczane są komponenty do środków, za pomocą których Rosja atakuje naszych ludzi. Odległość od granicy państwowej Ukrainy wynosi około 1200 kilometrów. Również rafineria w Tiumeniu, obiekt logistyczny w Jekaterynburgu oraz magazyn paliw i smarów w Rostowie nad Donem" - przekazał Zełenski.

"Odnotowaliśmy również bardzo dobre wyniki dalekosiężnych ataków w basenie Morza Kaspijskiego. W szczególności dotyczy to statków, które były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych z Iranu, oraz okrętu wojskowego" - podał prezydent Ukrainy.

Zobacz również:

Ukraińscy żołnierze z nadzieją o generale Mychało Drapatym
Wojna w Ukrainie

Ukraińska armia nie płacze po Syrskim. "Koniec ze zdobywaniem chlewów"

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

Uderzenie Ukrainy na Morzu Kaspijskim

Szczegóły ataku na Morzu Kaspijskim przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Celem padła platforma wydobywcza ropy naftowej na złożu "Filanowskij" i objęte sankcjami międzynarodowymi statki transportowe "Port Olya 2" oraz "Begey".

Jak podała strona ukraińska statki które były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych między Iranem a Federacją Rosyjską. Ponadto na Morzu Kaspijskim trafiony został także rosyjski okręt - kuter rakietowy projektu 1241 typu Mołnia.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski ostrzega: Rosja przygotowuje zmasowany atak
Wojna w Ukrainie

Zełenski ostrzega, wskazuje na najbliższe dni. "Przygotowali rakiety"

Maria Literacka
Maria Literacka

Na Uralu ewakuacja podczas mistrzostw Rosji w lekkoatletyce

W oddalonym ponad 2 tys. kilometrów od Kijowa Jekatrynburgu Ukraińcom udało się uderzyć w kolejny magazyn Wildberries - największego rosyjskiego serwisu sprzedaży internetowej. W ofercie Wildberries jest sprzęt taktyczny, w który doposażali się rosyjscy żołnierze walczący w Ukrainie. Pracę w zakładach tymczasowo wstrzymano.

Atak na Jekatertynburg to także sukces w wojnie psychologicznej Ukrainy. Ze względu na alarm dronowy konieczne było przesunięcie zmagań przedostatniego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Rosji, które odbywają się w stolicy Uralu. Sportowcy i widzowie zamiast brać udział w mistrzostwach, musieli zejść do schronów - podał "The Moscow Times".

Zobacz również:

Rosja znalazła "wstydliwy" sposób na uzupełnienie braków paliwa. Skupuje benzynę w Indiach
Wojna w Ukrainie

"Stan podgorączkowy" w Rosji. Znaleźli "wstydliwy" sposób na ataki Ukrainy

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

Ukraina zaatakowała w 25 z 85 jednostkach administracyjnych Rosji

Ukraina kontynuuje także ataki na regiony przygraniczne Rosji Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego Aleksandra Szubajewa w nocnym ataku zginęło w okręgu grajworońskim zginęło dwóch cywilów, a cztery zostały ranne.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w trakcie zmasowanego ataku udało się przechwycić 328 ukraińskich dronów. Co znamienne, sam Kreml potwierdza, że tylko w ciągu ostatniej doby Ukraina uderzyła na terenie 24 z 85 jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Unian, "The Moscow Times", Meduza

Zobacz również:

Atak rakietowy na poligon pod Kijowem
Wojna w Ukrainie

Potężne uderzenie pod Kijowem. Nie żyje co najmniej 10 osób

Agata Sucharska
Agata Sucharska


Jaki w "Gościu Wydarzeń" o Morawieckim: Czuł się obrażonyPolsat News

Najnowsze