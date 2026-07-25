Zmasowany atak Ukrainy. Ewakuacja na mistrzostwach Rosji
Wołodymyr Zełenski potwierdził koleją falę udanych ataków na cele położone w głębi Rosji. Zaatakowane zostały Tiumeń, leżący na Uralu Jekaterynburg, gdzie trwały mistrzostwa Rosji w lekkoatletyce, czy obiekty na Morzu Kaspijskim, które według Zełenskiego " były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych z Iranu". Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego w ukraińskim ataku zginęły dwie osoby.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski poinformował o skutecznych atakach Ukrainy na cele zlokalizowane daleko w Rosji. Ukraińcy uderzyli m.in. w Tiumeniu, Jekaterynburgu i na Morzu Kaspijskim.
- W wyniku ataku na Jekaterynburg konieczne było przesunięcie lekkoatletycznych mistrzostw Rosji, a sportowcy i widzowie zostali skierowani do schronów ze względu na alarm dronowy.
- Według oficjalnych źródeł Ukraina zaatakowała w ciągu ostatniej doby tereny 24 z 85 jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej, a w ataku na obwód biełgorodzki zginęły dwie osoby.
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O celach, które udało się zniszczyć w zmasowanym ukraińskim ataku, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Wołodymyr Zełenski.
"To kolejny zakład w Kirowie, skąd dostarczane są komponenty do środków, za pomocą których Rosja atakuje naszych ludzi. Odległość od granicy państwowej Ukrainy wynosi około 1200 kilometrów. Również rafineria w Tiumeniu, obiekt logistyczny w Jekaterynburgu oraz magazyn paliw i smarów w Rostowie nad Donem" - przekazał Zełenski.
"Odnotowaliśmy również bardzo dobre wyniki dalekosiężnych ataków w basenie Morza Kaspijskiego. W szczególności dotyczy to statków, które były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych z Iranu, oraz okrętu wojskowego" - podał prezydent Ukrainy.
Uderzenie Ukrainy na Morzu Kaspijskim
Szczegóły ataku na Morzu Kaspijskim przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Celem padła platforma wydobywcza ropy naftowej na złożu "Filanowskij" i objęte sankcjami międzynarodowymi statki transportowe "Port Olya 2" oraz "Begey".
Jak podała strona ukraińska statki które były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych między Iranem a Federacją Rosyjską. Ponadto na Morzu Kaspijskim trafiony został także rosyjski okręt - kuter rakietowy projektu 1241 typu Mołnia.
Na Uralu ewakuacja podczas mistrzostw Rosji w lekkoatletyce
W oddalonym o ponad 2 tys. kilometrów od Kijowa Jekatrynburgu Ukraińcom udało się uderzyć w kolejny magazyn Wildberries - największego rosyjskiego serwisu sprzedaży internetowej. W ofercie Wildberries jest sprzęt taktyczny, w który doposażali się rosyjscy żołnierze walczący w Ukrainie. Pracę w zakładach tymczasowo wstrzymano.
Atak na Jekatertynburg to także sukces w wojnie psychologicznej Ukrainy. Ze względu na alarm dronowy konieczne było przesunięcie zmagań przedostatniego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Rosji, które odbywają się w stolicy Uralu. Sportowcy i widzowie zamiast brać udział w mistrzostwach, musieli zejść do schronów - podał "The Moscow Times".
Ukraina zaatakowała w 25 z 85 jednostkach administracyjnych Rosji
Ukraina kontynuuje także ataki na regiony przygraniczne Rosji Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego Aleksandra Szubajewa w nocnym ataku zginęło w okręgu grajworońskim zginęło dwóch cywilów, a cztery zostały ranne.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w trakcie zmasowanego ataku udało się przechwycić 328 ukraińskich dronów. Co znamienne, sam Kreml potwierdza, że tylko w ciągu ostatniej doby Ukraina uderzyła na terenie 24 z 85 jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej.
Źródło: Unian, "The Moscow Times", Meduza