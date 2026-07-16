W skrócie Ukraińskie drony uderzyły w bazę sił powietrznych Engels-2 i uszkodziły infrastrukturę cywilną w Engels, gdzie doszło do pożaru.

Atakowane były również rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym i Azowskim, będące częścią rosyjskiej 'floty cieni'.

Ukraina prowadzi serię ataków na cele wojskowe oraz infrastrukturę paliwową i energetyczną, by ograniczyć zdolności finansowe Rosji do prowadzenia działań wojennych.

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Ukraińska armia przeprowadziła kolejne ataki na cele nieprzyjaciela. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w nocy ze środy na czwartek siły obrony powietrznej zestrzeliły łącznie 375 ukraińskich dronów, które pojawiły się kilku regionach kraju.

"W wyniku ataku ukraińskich dronów uszkodzona została infrastruktura cywilna w mieście Engels" - poinformował na Telegramie gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin.

Szef regionu przekazał, że nie było ofiar śmiertelnych. Nie podał jednak więcej informacji dotyczących ewentualnych zniszczeń.

Ukraiński atak na bazę Engels-2. Na lotnisku wybuchł pożar

Według kanału ASTRA na Telegramie, który powołuje na udostępniane w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania, jeden z dronów uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny.

Budynek ten znajduje się zaledwie dwa kilometry od strategicznej bazy lotniczej Engels-2, która również stała się celem ataku.

Wiadomo, że na lotnisku doszło do pożaru. "Zakres uszkodzeń samolotów, magazynów amunicji czy innej infrastruktury wojskowej pozostaje nieznany" - informuje "Kyiv Post".

Dziennik przypomina, że lotnisko, które już wcześniej było celem ataków Sił Zbrojnych Ukrainy, jest kluczowe w kontekście ataków powietrznych na Ukrainę.

"Baza Engels-2 jest ważnym centrum rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu i gości strategiczne bombowce Tu-160 i Tu-95 zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Siły rosyjskie używają samolotów operujących z bazy do wystrzeliwania pocisków manewrujących przeciwko celom na terenie całej Ukrainy" - czytamy.

Wojna w Ukrainie. Ataki na rosyjskie tankowce

W ostatnich godzinach Ukraińcy przeprowadzili również akcję na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że zaatakowano sześć tankowców będących częścią rosyjskiej "floty cieni" oraz dwa holowniki.

"Jednostki, które są objęte ukraińskimi sankcjami, zostały zaatakowane przez drony morskie" - czytamy.

"Uderzenie w statki 'floty cieni' to systematyczny sposób pozbawiania Kremla pieniędzy na wojnę. Te właśnie tankowce, mimo sankcji międzynarodowych, transportują rosyjską ropę i napełniają budżet państwa agresora miliardami dolarów" - wyjaśnia SBU.

"Dlatego każdy atak na 'flotę cieni' jest bezpośrednim ciosem dla zdolności Rosji do kontynuowania agresji. A każdy taki statek, jako element rosyjskiej machiny wojennej, jest legalnym celem" - podkreślono.

Ukraina chce zmusić Rosję do zakończenia wojny

25 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski zatwierdził 40-dniową "operację wpływu", która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny.

"SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu" - napisał Zełenski na platformach społecznościowych.

Ataki ukraińskiej armii skupiają się na celach wojskowych oraz infrastrukturze paliwowej i energetycznej, co ma utrudnić Kremlowi finansowanie działań wojennych.





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