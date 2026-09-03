W skrócie Po atakach ukraińskich w obwodzie moskiewskim ewakuowano mieszkańców budynków w Kubince i Pawłowskim Posadzie, a w niektórych obiektach wybuchły pożary.

Według rosyjskich władz od północy zestrzelono co najmniej 94 drony, a celem ataków były także zakład produkcyjny we wsi Bolszoje Bunkowo i port morski w Soczi.

Reuters poinformował, że atak drona w obwodzie biełgorodzkim spowodował śmierć jednej osoby oraz cztery zostały ranne.

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Informację w sprawie ataków w obwodzie moskiewskim przekazał gubernator Andriej Worobjow. Poinformował również, że od północy rosyjskie wojska zestrzeliły łącznie co najmniej 94 drony.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin podał z kolei, że dziesiątki bezzałogowców skierowano w stronę samej Moskwy.

Wojna w Ukrainie. Naloty na obwód moskiewski

Wskutek nalotu w Kubince, położonej około 60 km od Moskwy, z budynku mieszkalnego ewakuowano dziesięć osób. Na ósmym i dziewiątym piętrze wybuchł pożar, a na siódmym zapalił się balkon. Worobjow poinformował, że według wstępnych ustaleń nikt nie został ranny.

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Rosyjski niezależny portal informacyjny Meduza wskazał, że w mieście znajduje się Patriot Park - poświęcony między innymi wyposażeniu wojskowemu rosyjskiej armii. W Kubince zlokalizowane jest także lotnisko wojskowe, gdzie stacjonują powietrzne grupy akrobacyjne "Knights" i "Swifts".

Ewakuację mieszkańców przeprowadzono również w Pawłowskim Posadzie. Wskutek uderzenia z ośmiu mieszkań w budynku wypadły okna. Interfax podaje, że nie doszło do pożaru. Na udostępnianych nagraniach widać jednak unoszący się nad blokiem dym.

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"W nocy nad obwodem moskiewskim zniszczono 56 dronów, a siły obrony powietrznej nadal odpierają ataki w Naro-Fomińsku, Odincowie, Możajsku, Sierpuchowie, Stupinie, Łuchowicach, Jegoriewsku, Oriechowo-Zujewie, Pawłowskim Posadzie, Ramienskoje i Siergijewie Posadzie" - przekazał Worobjew.

Soczi. Ukraina zaatakowała port morski

We wsi Bolszoje Bunkowo dron zaatakował jeden z zakładów, co doprowadziło do pożaru, jednak Worobjow nie ujawnił, o którym obiekcie mowa.

Z kolei w Soczi za cel wzięto port morski. W sieci pojawiły się nagrania dokumentujące wywołany atakiem pożar. Ani mer miasta, ani gubernator Kraju Krasnodarskiego nie przekazali żadnych informacji o nalotach.

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Jak podaje Reuters, powołując się na lokalne władze, uderzenie przeprowadzono także w obwodzie biełgorodzkim, gdzie w następstwie ataku drona na autobus zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.

Marynarka wojenna Ukrainy: Przeprowadziliśmy atak na rosyjski statek Nefrit

Komunikat w sprawie ataku w Soczi udostępniła ukraińska marynarka wojenna, przekazując, że celem uderzenia by rosyjski statek Nefrit. Jak czytamy, zdaniem Kijowa jednostka wspiera operacje związane z ropą naftową i gazem.

Poza transportem ładunków statek przewozi także personel, jest również wykorzystywany do podwodnych prac inżynieryjnych. Ukraina podkreśla, że wskazane działania "bezpośrednio wspierają gospodarkę wojenną wroga".

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Źródła: Meduza, Interfax-Russia, Reuters



