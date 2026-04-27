W skrócie W nocnych atakach Rosjan na obwody odeski, sumski i zaporoski trzy osoby zginęły, a co najmniej czternaście zostało rannych, w tym dwoje dzieci.

W Zaporożu uszkodzono 50 budynków mieszkalnych i obiektów infrastruktury. W Odessie zniszczono budynki mieszkalne, hotele i pojazdy.

W ciągu nocy Rosjanie użyli 666 pocisków manewrujących i dronów, z czego 610 zostało zniszczonych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

O śmierci 59-letniego mieszkańca obwodu zaporoskiego poinformował szef lokalnej administracji wojskowej Iwan Fiedorow. Rosjanie zaatakowali w Zaporożu dziesiątki miejscowości, celem były między innymi osiedla mieszkalne. "Otrzymaliśmy 50 raportów o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i infrastruktury" - przekazał Fiedorow.

Według danych lokalnej policji w obwodzie sumskim co najmniej dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne.

Nocny atak Rosjan. Zginął 59-latek, dziesięć osób został rannych

Rosjanie przeprowadzili także ataki na osiedla w Odessie. Rannych zostało co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci.

"Noc była niezwykle trudna. Wróg przeprowadził zmasowany atak na dzielnice mieszkalne i infrastrukturę cywilną Odessy. 10 osób, w tym dwoje dzieci, zwróciło się o pomoc medyczną" - przekazał Sierhij Łysak, szef odeskiej administracji wojskowej.

Najtrudniejsza sytuacja w Odessie miała miejsce w dzielnicy położnej na wybrzeżu. Naloty dokonały zniszczeń budynków mieszkalnych i hoteli. W rejonach chadżybewskim i kijowskim Rosjanie zaatakowali wieżowce mieszkalne, budynki prywatne, zniszczone zostały pojazdy - przekazał Łysak.

Władze Odessy przekazały również, że Rosja uderzyła w infrastrukturę portową.

Według danych ukraińskiej obrony przeciwlotniczej Rosjanie zaatakowali w ciągu nocy z niedzieli na poniedziałek 47 rakiet, w tym 12 pocisków balistycznych Iskander C-400, i 619 dronów. Obrona przeciwlotnicza zniszczyła 610 środków napadu powietrznego.

