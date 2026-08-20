Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Zełenski: Świat nie zawsze odpowiednio reaguje

Alicja Krause

Alicja Krause

"Podczas gdy Moskwa inwestuje w balistykę i eskalację, świat nie zawsze odpowiednio reaguje na takie ataki" - napisał na Telegramie Wołodymyr Zełenski. Oświadczenie prezydenta Ukrainy pojawiło się po kolejnym niszczycielskim ataku Rosji. Na uderzenie zareagowała też Polska. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce.

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Wołodymyr Zełenski w ciemnym ubraniu na tle zniszczonego budynku z gruzem przy wejściu
Wołodymyr Zełenski reaguje na `nocny atak Rosji ANDREJ ISAKOVIC / X/@SESU_UAAFP

W skrócie

  • Prezydent Ukrainy poinformował o dużym rosyjskim ataku, podczas którego zniszczono budynki cywilne w Kijowie, w tym wieżowiec, szpital dziecięcy oraz szkołę.
  • W wyniku ataku zginęło 12 osób, 33 zostały ranne, a drony skierowano na różne ukraińskie obwody.
  • Siły Zbrojne Polski poderwały myśliwce w odpowiedzi na atak, a Zełenski podkreślił potrzebę dostaw pocisków antybalistycznych.
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Jak napisał w czwartek na Telegramie Wołodymyr Zełenski, rosyjski atak, do którego doszło minionej nocy, był "ogromny". "Rosjanie przygotowywali się przez długi czas, łącząc różne rodzaje balistyki, pocisków manewrujących i dronów, aby wyrządzić jak największe szkody infrastrukturze cywilnej" - napisał.

Prezydent Ukrainy przypomniał, że jednym z celów ataku był Kijów. "W stolicy uszkodzone zostały budynki mieszkalne, w tym wieżowiec, którego górne piętra zostały zniszczone, a także szpital dziecięcy i szkoła" - opisał Zełenski.

W wyniku uderzeń zginęło 12 osób, a 33 zostały ranne - podaje Kyiv Post. Drony wystrzelono też w kierunku kilku obwodów, w tym: połtawskiego, charkowskiego, kirowohradzkiego, czerkaskiego i sumskiego.

W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce. Działania miały charakter prewencyjny.

Rosjanie znów zaatakowali. Zełenski uderzył w sojuszników

W swoim czwartkowym wpisie Zełenski pisał też o postawie sojuszników wobec rosyjskich nalotów na jego kraj. Jak stwierdził, "podczas gdy Moskwa inwestuje w balistykę i eskalację, świat nie zawsze odpowiednio reaguje na takie ataki".

"Dopóki Ukraina nie będzie miała wystarczającej liczby rakiet antybalistycznych, Rosja nie będzie poważnie myśleć o pokoju" - dodał ukraiński prezydent.

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Zełenski odniósł się również do zawiązanej w lipcu Antybalistycznej Koalicji Rakietowej, której celem jest budowa wspólnego systemu obrony przeciwko pociskom balistycznym FREYJA. Zadanie opracowania pocisków do nowego sytemu powierzono właśnie Ukrainie.

"Robimy wszystko, aby zapewnić ochronę, a każdego dnia trwają prace nad programem FREYJA. Jednak pocisków przechwytujących do systemów Patriot na razie nie da się zastąpić i są one potrzebne każdego dnia. Każdy dodatkowy pocisk przechwytujący ratuje życie naszych ludzi" - napisał.

Źródła: AFP, Kyiv Post, Telegram

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