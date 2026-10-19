Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Ponad pół miliona rodzin bez prądu

Karol Płatek

Karol Płatek

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Co najmniej 550 tysięcy rodzin zostało pozbawionych prądu po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę - poinformował Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Rosjanie wystrzelili 16 pocisków balistycznych oraz ponad 200 dronów. Uszkodzono obiekty energetyczne w 11 obwodach kraju. Są ofiary śmiertelne i ranni. Zełenski przekazał również, że Ukraina ponownie nie otrzymała wcześniejszego ostrzeżenia o ataku od partnerów.

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Pożar budynku i ratownicy pracujący wśród gruzów na stacji metra po rosyjskim ataku na Kijów 19 października 2026 roku.
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów. Pożar budynku i zniszczenia po nocnym ostrzaleX@JayinKyiv/Ukrinformmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ponad pół miliona rodzin w Ukrainie zostało pozbawionych prądu po rosyjskich atakach obejmujących 11 obwodów kraju.
  • W kilku dzielnicach Kijowa zginęła jedna osoba, osiem zostało rannych, uszkodzono obiekty cywilne i doszło do pożarów.
  • Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło zmasowany atak na Kijów, wskazując przemysł zbrojeniowy i infrastrukturę wojskową jako cele.
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"Rosyjskie ataki pozbawiły prądu co najmniej 550 tys. rodzin w Ukrainie" - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Według jego relacji w ciągu jednej nocy uszkodzono ponad 10 obiektów infrastruktury energetycznej w 11 obwodach kraju. Na miejscu pracują ekipy remontowe.

Rosjanie przeprowadzili również kilka fal uderzeń na Kijów i obwód kijowski. Jak przekazał Zełenski, wykorzystali do tego 16 pocisków balistycznych, a w całym kraju użyli ponadto ponad 200 dronów różnych typów, w tym odrzutowych Shahedów.

"Po raz kolejny nie otrzymaliśmy wcześniejszego ostrzeżenia od naszych partnerów" - napisał ukraiński przywódca, odnosząc się do rosyjskich ataków rakietowych.

Rosyjski atak na Kijów. Jedna osoba nie żyje, osiem zostało rannych

Jak poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), skutki rosyjskich uderzeń odnotowano w trzech dzielnicach Kijowa. Według najnowszych informacji w stolicy zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych.

W dzielnicy desniańskiej wybuchł pożar budynku niemieszkalnego. Uszkodzone zostały również samochody i stacja metra. Na miejscu pożaru ratownicy odnaleźli ciało ofiary.

Zniszczenia odnotowano także w innych częściach miasta. W dzielnicy sołomiańskiej ogień pojawił się w placówce medycznej, a pobliski budynek wielopiętrowy miał uszkodzoną elewację i szyby. Z kolei w dzielnicy dniprowskiej ucierpiała placówka oświatowa.

Ukraińskie służby poinformowały, że strażakom udało się ugasić pożary wywołane rosyjskimi uderzeniami.

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Atak na Kijów. Uszkodzone metro, dwie stacje zamknięte

Rosyjskie uderzenia spowodowały również utrudnienia w komunikacji miejskiej. Władze Kijowa zdecydowały o czasowym zamknięciu naziemnych stacji metra Czernihiwśka i Lisowa, zarówno dla osób wchodzących, jak i wychodzących.

W związku z uszkodzeniem infrastruktury zwiększono liczbę autobusów kursujących na liniach zastępczych 1-M oraz 118.

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Jak przekazała Kijowska Miejska Administracja Państwowa, rozwiązanie ma zapewnić mieszkańcom możliwość dotarcia do centrum miasta, również w przypadku ogłoszenia alarmu lotniczego, i zapobiec nadmiernemu obciążeniu stacji Darnycia.

Rosja potwierdza zmasowany atak na Kijów. "Wojskowe" cele uderzenia

Do nocnego ostrzału odniosło się w poniedziałek rosyjskie ministerstwo obrony, które potwierdziło przeprowadzenie zmasowanego ataku na cele w Kijowie i obwodzie kijowskim - przekazała agencja Reuters.

Według rosyjskiego resortu obrony celem operacji były obiekty przemysłu zbrojeniowego, miejsca przechowywania pocisków manewrujących i dronów oraz centra danych.

Strona ukraińska nie odniosła się dotąd do rosyjskich doniesień o trafieniu obiektów wojskowych, informując jedynie o ofiarach i zniszczeniach infrastruktury cywilnej.

Źródła: Reuters, Unian

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