Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Dwa regiony bez prądu, wielkie utrudnienia
Atak Rosji na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie - informują zagraniczne media. W wyniku prowadzonych działań w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim wystąpiły przerwy w dostawie prądu. Zdarzenie wpłynęło na funkcjonowanie szpitali, transportu zbiorowego i sieci komórkowej. Ukraiński resort energii przekazał, że "prace naprawcze rozpoczną się, gdy tylko sytuacja na to pozwoli".
W skrócie
- Rosja przeprowadziła atak na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, powodując przerwy w dostawie prądu w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim.
- Brak prądu wpłynął na funkcjonowanie szpitali, transportu publicznego oraz sieci komórkowej; infrastruktura korzysta obecnie z rezerw.
- W Krzywym Rogu w wyniku masowych nalotów doszło do poważnych zakłóceń w dostępie do wody, prądu i ucierpiało co najmniej osiem osób.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Agencja Reutera przekazała, że w wyniku ataków Rosji na infrastrukturę krytyczną w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim wystąpiły przerwy w dostawie prądu. O sprawie poinformował w środę wieczorem ukraiński resort energii.
"W wyniku ataku obwody dniepropietrowski i zaporoski zostały niemal całkowicie pozbawione prądu" - poinformowało ministerstwo w komunikacie opublikowanym na Telegramie.
Resort dodał także, że obecnie "infrastruktura krytyczna działa w oparciu o energię z rezerw".
Ukraina. Obwody dniepropietrowski i zaporoski pozbawione prądu
"Ocena szkód, ocena wpływu na środowisko i prace naprawcze rozpoczną się, gdy tylko sytuacja na to pozwoli" - dodało ministerstwo w komunikacie.
Agencja Unian poinformowała, że ze względu na sytuację w Dnieprze nie ma - oprócz prądu - ogrzewania oraz Internetu. Z problemami mają zmagać się również w szpitalach. Atak wpłynął też na funkcjonowanie transportu zbiorowego, w tym metra i pociągów.
Podobna sytuacja panuje w obwodzie zaporoskim, gdzie sieć komórkowa działa w trybie awaryjnym.
"Wszystkie stacje bazowe są przestawiane na akumulatory - ten zasób wystarczy na około 8 godzin. Równocześnie operatorzy, wspólnie z samorządami, wdrażają generatory, aby utrzymać łączność w przyszłości" - napisał na Telegramie Iwan Fiodorow, szef zaporoskiej regionalnej agencji zarządzania kryzysowego.
"Proszę mieszkańców Zaporoża o ograniczenie korzystania z łączności komórkowej bez pilnej potrzeby, a w miarę możliwości korzystanie z roamingu krajowego, GPON i komunikatorów internetowych" - dodał Fiodorow.
Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Krzywy Róg
Ukraińskie media zwracają uwagę, że kraj ma za sobą ciężki dzień. Wcześniej informowano bowiem o zmasowanym ataku Kremla na Krzywy Róg.
W mieście odnotowano liczne naloty na sektor energetyczny. Z tego powodu na większości obszaru także nie było dostępu do wody i prądu. W wyniku nalotów ucierpieć miało osiem osób. Dwie z nich miały znaleźć się w stanie ciężkim.
Lokalne władze poinformowały, że ze względu na ataki w ciągu najbliższych godzin możliwe są kolejne dłuższe przerwy w dostępie do prądu i wody.
Źródła: Reuters, agencja Unian, Ukraińska Prawda