Wojna w Ukrainie

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Dwa regiony bez prądu, wielkie utrudnienia

Marcin Czekaj

Atak Rosji na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie - informują zagraniczne media. W wyniku prowadzonych działań w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim wystąpiły przerwy w dostawie prądu. Zdarzenie wpłynęło na funkcjonowanie szpitali, transportu zbiorowego i sieci komórkowej. Ukraiński resort energii przekazał, że "prace naprawcze rozpoczną się, gdy tylko sytuacja na to pozwoli".

Czołg podczas wystrzału na tle gęstych kłębów dymu oraz sylwetki linii wysokiego napięcia na tle pomarańczowego nieba.
Wojna w Ukrainie. Atak Rosji na infrastrukturę krytyczną w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskimMuhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images | devil23123RF/PICSEL

  • Rosja przeprowadziła atak na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, powodując przerwy w dostawie prądu w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim.
  • Brak prądu wpłynął na funkcjonowanie szpitali, transportu publicznego oraz sieci komórkowej; infrastruktura korzysta obecnie z rezerw.
  • W Krzywym Rogu w wyniku masowych nalotów doszło do poważnych zakłóceń w dostępie do wody, prądu i ucierpiało co najmniej osiem osób.
Agencja Reutera przekazała, że w wyniku ataków Rosji na infrastrukturę krytyczną w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim wystąpiły przerwy w dostawie prądu. O sprawie poinformował w środę wieczorem ukraiński resort energii.

"W wyniku ataku obwody dniepropietrowski i zaporoski zostały niemal całkowicie pozbawione prądu" - poinformowało ministerstwo w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

Resort dodał także, że obecnie "infrastruktura krytyczna działa w oparciu o energię z rezerw".

Ukraina. Obwody dniepropietrowski i zaporoski pozbawione prądu

"Ocena szkód, ocena wpływu na środowisko i prace naprawcze rozpoczną się, gdy tylko sytuacja na to pozwoli" - dodało ministerstwo w komunikacie.

Agencja Unian poinformowała, że ze względu na sytuację w Dnieprze nie ma - oprócz prądu - ogrzewania oraz Internetu. Z problemami mają zmagać się również w szpitalach. Atak wpłynął też na funkcjonowanie transportu zbiorowego, w tym metra i pociągów.

    Podobna sytuacja panuje w obwodzie zaporoskim, gdzie sieć komórkowa działa w trybie awaryjnym.

    "Wszystkie stacje bazowe są przestawiane na akumulatory - ten zasób wystarczy na około 8 godzin. Równocześnie operatorzy, wspólnie z samorządami, wdrażają generatory, aby utrzymać łączność w przyszłości" - napisał na Telegramie Iwan Fiodorow, szef zaporoskiej regionalnej agencji zarządzania kryzysowego.

    "Proszę mieszkańców Zaporoża o ograniczenie korzystania z łączności komórkowej bez pilnej potrzeby, a w miarę możliwości korzystanie z roamingu krajowego, GPON i komunikatorów internetowych" - dodał Fiodorow.

    Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Krzywy Róg

    Ukraińskie media zwracają uwagę, że kraj ma za sobą ciężki dzień. Wcześniej informowano bowiem o zmasowanym ataku Kremla na Krzywy Róg.

    W mieście odnotowano liczne naloty na sektor energetyczny. Z tego powodu na większości obszaru także nie było dostępu do wody i prądu. W wyniku nalotów ucierpieć miało osiem osób. Dwie z nich miały znaleźć się w stanie ciężkim.

    Lokalne władze poinformowały, że ze względu na ataki w ciągu najbliższych godzin możliwe są kolejne dłuższe przerwy w dostępie do prądu i wody.

    Źródła: Reuters, agencja Unian, Ukraińska Prawda

