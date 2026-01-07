W skrócie Rosja przeprowadziła atak na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, powodując przerwy w dostawie prądu w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim.

Brak prądu wpłynął na funkcjonowanie szpitali, transportu publicznego oraz sieci komórkowej; infrastruktura korzysta obecnie z rezerw.

W Krzywym Rogu w wyniku masowych nalotów doszło do poważnych zakłóceń w dostępie do wody, prądu i ucierpiało co najmniej osiem osób.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Agencja Reutera przekazała, że w wyniku ataków Rosji na infrastrukturę krytyczną w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim wystąpiły przerwy w dostawie prądu. O sprawie poinformował w środę wieczorem ukraiński resort energii.

"W wyniku ataku obwody dniepropietrowski i zaporoski zostały niemal całkowicie pozbawione prądu" - poinformowało ministerstwo w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

Resort dodał także, że obecnie "infrastruktura krytyczna działa w oparciu o energię z rezerw".

Ukraina. Obwody dniepropietrowski i zaporoski pozbawione prądu

"Ocena szkód, ocena wpływu na środowisko i prace naprawcze rozpoczną się, gdy tylko sytuacja na to pozwoli" - dodało ministerstwo w komunikacie.

Agencja Unian poinformowała, że ze względu na sytuację w Dnieprze nie ma - oprócz prądu - ogrzewania oraz Internetu. Z problemami mają zmagać się również w szpitalach. Atak wpłynął też na funkcjonowanie transportu zbiorowego, w tym metra i pociągów.

Podobna sytuacja panuje w obwodzie zaporoskim, gdzie sieć komórkowa działa w trybie awaryjnym.

"Wszystkie stacje bazowe są przestawiane na akumulatory - ten zasób wystarczy na około 8 godzin. Równocześnie operatorzy, wspólnie z samorządami, wdrażają generatory, aby utrzymać łączność w przyszłości" - napisał na Telegramie Iwan Fiodorow, szef zaporoskiej regionalnej agencji zarządzania kryzysowego.

"Proszę mieszkańców Zaporoża o ograniczenie korzystania z łączności komórkowej bez pilnej potrzeby, a w miarę możliwości korzystanie z roamingu krajowego, GPON i komunikatorów internetowych" - dodał Fiodorow.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Krzywy Róg

Ukraińskie media zwracają uwagę, że kraj ma za sobą ciężki dzień. Wcześniej informowano bowiem o zmasowanym ataku Kremla na Krzywy Róg.

W mieście odnotowano liczne naloty na sektor energetyczny. Z tego powodu na większości obszaru także nie było dostępu do wody i prądu. W wyniku nalotów ucierpieć miało osiem osób. Dwie z nich miały znaleźć się w stanie ciężkim.

Lokalne władze poinformowały, że ze względu na ataki w ciągu najbliższych godzin możliwe są kolejne dłuższe przerwy w dostępie do prądu i wody.

Źródła: Reuters, agencja Unian, Ukraińska Prawda

"Polityczny WF": Kto na premiera technicznego z PiS? Nieoczywiste nazwisko INTERIA.PL