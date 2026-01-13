W skrócie Rosjanie przeprowadzili intensywne ataki rakietowe i dronowe na Kijów i Charków, wystrzeliwując około 20 pocisków balistycznych w ciągu godziny.

W wyniku ataków w Charkowie zginęły cztery osoby, sześć zostało rannych, a rosyjski dron uderzył w sanatorium dla dzieci.

Wcześniej zachodni sojusznicy potępili użycie przez Rosję rakiety nuklearnej na Ukrainie. Moskwa tłumaczy działania odpowiedzią na rzekomy ukraiński atak.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko ogłosił, że stolica padła ofiarą krótkiego, ale intensywnego ataku rakietowego. Świadkowie, na których powołuje się Reuters, słyszeli eksplozje w mieście, ale nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach.

Kanały na Telegramie, na które powołuje się agencja Reutera, poinformowały, że w ciągu godziny w nocy wystrzelono około 20 pocisków balistycznych, co - według źródła - jest najbardziej intensywnym atakiem na Ukrainę w tym roku.

Ukraina-Rosja. Ranni i zabici w ataku na Charków

Szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował natomiast, że cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na przedmieściach Charkowa, na północnym wschodzie Ukrainy. Wcześniej Syniehubow ostrzegał przed wrogim atakiem dronami.

Mer Charkowa Ihor Terechow ogłosił, że rosyjski dron uderzył w tym mieście w sanatorium dla dzieci. Nie ma informacji o ofiarach. Eksplozje wiązane z rosyjskim atakiem słyszane były również w obwodzie zaporoskim - przekazał szef władz obwodowych Iwan Fedorow.

W wyniku ataku we wtorek w Kijowie zostaną wprowadzone awaryjne przerwy w dostawie prądu po uszkodzeniu infrastruktury - przekazał ukraiński operator sieci Ukrenergo. Nie podano skali szkód ani tego, jak długo potrwają przerwy.

Ukraińska firma energetyczna DTEK przekazała, że rosyjski atak poważnie uszkodził sprzęt elektrowni cieplnej.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderza w infrastrukturę

Moskwa w ostatnich miesiącach zasypuje Ukrainę codziennymi nalotami dronów i rakietami, celując w infrastrukturę energetyczną i odcinając prąd w samym środku zimy.

Użycie w zeszłym tygodniu przez Rosję nuklearnej rakiety balistycznej Oresznik na Ukrainę wywołało potępienie ze strony sojuszników Kijowa, w tym Waszyngtonu, który określił to jako "niebezpieczną i niewytłumaczalną eskalację tej wojny".

Moskwa poinformowała w poniedziałek, że rakieta trafiła w fabrykę naprawy lotnictwa w obwodzie lwowskim i że została wystrzelona w odpowiedzi na rzekomą ukraińską próbę ataku na jedną z rezydencji prezydenta Rosji Władimira Putina.

Kijów zaprzeczył doniesieniom. Zdementował je również amerykański wywiad.

Źródło: Reuters