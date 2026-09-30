W skrócie W nocy przeprowadzono zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski, powodując śmierć trzech osób, w tym dziecka, oraz obrażenia u siedmiu osób, wraz z licznymi pożarami i zakłóceniami w dostawach prądu i wody.

W Kijowie doszło do wielu eksplozji oraz pożarów w różnych częściach miasta, wykorzystano do 20 pocisków różnych typów, co skutkowało uszkodzeniem infrastruktury oraz zgonami i obrażeniami cywilów.

W obwodzie kijowskim w wyniku ataku rakietowego i dronowego zginęło dziecko, uszkodzono prywatne domy i infrastrukturę, a służby ratunkowe cały czas pracowały na miejscu.

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W nocy z wtorku na środę rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały Kijów i jego okolice. Ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegały przed pociskami balistycznymi zmierzającymi w kierunku stolicy.

Jak relacjonuje Kyiv Independent, krótko przed godz. 3 czasu lokalnego w mieście było słychać ponad 10 eksplozji. Kolejne wybuchy słyszano około godz. 3.40.

Zmasowany atak na Kijów. Pożary w kilku częściach miasta

Według informacji przytaczanych przez ukraińskie media w ataku mogło zostać wykorzystanych do 20 pocisków różnych typów, w tym Cyrkon, KN-23, S-400 i Iskander-M. Pociski miały zostać wystrzelone z obwodów kurskiego, woroneskiego i briańskiego.

W stolicy pojawiły się przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz problemy z zaopatrzeniem w wodę.

W wyniku ataku na Kijów zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne - poinformowała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Zdjęcie z poprzednich ataków na Kijów Gleb Garanich Agencja FORUM

Władze Kijowa informowały również o pożarach w kilku częściach miasta. W rejonie swiatoszyńskim ogień pojawił się na terenie zabudowy prywatnej. W rejonie hołosijiwskim doszło do pożaru budynku magazynowego, a w rejonie obołońskim - pomieszczenia sklepu.

Wojna w Ukrainie. Atak na obwód kijowski

Tragiczne informacje napłynęły również z obwodu kijowskiego. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego i dronowego zginęło tam dziecko, a trzy osoby zostały ranne - poinformował szef administracji obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko.

Wcześniej przekazał, że w Wyszogrodzie z gruzów zniszczonego domu ratownicy uratowali trzy osoby, w tym dziecko.

Mężczyzna doznał obrażeń od odłamków w okolicy głowy, a kobieta urazu nogi. U uratowanego dziecka stwierdzono ostrą reakcję na stres.

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Ciało dziecka odnaleziono pod gruzami zniszczonego domu w Wyszogrodzie. Ratownicy prowadzili działania związane z jego wydobyciem.

W rejonie wyszogrodzkim uszkodzone i zniszczone zostały prywatne domy. Doszło również do pożarów budynku mieszkalnego i garaży oraz uszkodzenia szyb w jednym z budynków.

W rejonie buczańskim uszkodzone zostały trzy prywatne domy, 11 samochodów i dwa obiekty magazynowe. Wybuchł tam również pożar.

Skutki rosyjskiego ataku odnotowano ponadto na obiektach infrastruktury w rejonach buczańskim, wyszogrodzkim i obuchowskim. W momencie publikacji tego materiału na miejscu wciąż pracują służby.

To kolejny rosyjski atak na Kijów. Zdaniem ekspertów i obserwatorów wojennych Rosja, otwiera się w nowym oknie nadal gromadzi zapasy pocisków balistycznych, a wraz ze spadkiem temperatur może nasilać uderzenia w infrastrukturę krytyczną i cywilną.

Szczególne znaczenie ma infrastruktura energetyczna, od której sprawnego działania w okresie jesienno-zimowym zależą m.in. dostawy prądu i ogrzewania.

W związku z atakami Rosji w Ukrainie Polska poderwała myśliwce.

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Źródła: Unian, Ukrinform, Kyiv Independent, Reuters



