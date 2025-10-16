Zmasowany atak Rosji. Alarm w całej Ukrainie
Nocne eksplozje w kilku ukraińskich miastach nie dały spać mieszkańcom. Rosja przypuściła atak m.in. na miasto Nieżyn w obwodzie czernihowskim. Ogniem zajął się cały blok mieszkalny, a ranna została co najmniej jedna osoba. Do zmasowanego ostrzału doszło na kilkadziesiąt godzin przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu.
W skrócie
- W nocy cała Ukraina została objęta alarmem rakietowym z powodu rosyjskich ataków z powietrza.
- Ataki dronów dotknęły m.in. miasto Nieżyn w obwodzie czernihowskim, gdzie doszło do uszkodzenia budynków i jednej osoby rannej.
- Wydarzenia te mają miejsce na kilkadziesiąt godzin przed wizytą Zełenskiego w USA i rozmowami z Donaldem Trumpem.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W nocy ze środy na czwartek niemal w całej Ukrainie rozległy się syreny alarmowe. "Ostrzeżenie! Aktywność taktyczna wroga na wschodzie! Groźba użycia broni powietrznej na froncie" - ostrzegały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.
Broń wroga dosięgła obwodu czernihowskiego. Jedna osoba została ranna w wyniku ataku dronów na miasto Nieżyn.
"Rosyjskie wojska zaatakowały miasto dronami uderzeniowymi. Bezzałogowce uderzyły w jeden z obiektów logistycznych i wielopiętrowy budynek mieszkalny" - podano w komunikacie Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy. Na miejscu trwa akcja gaśnicza.
Nocne uderzenie Rosji. "Cała Ukraina zagrożona atakiem rakietowym"
W Ukrainie nadal obowiązują alerty. Nad ranem pojawiło się ostrzeżenie następującej treści: "Cała Ukraina jest zagrożeniem rakietowym! Nagranie startu MiG-31K z lotniska Sawaslejka".
Po kilkudziesięciu minutach przekazano, że zagrożenie ze strony wrogiej maszyny zostało odparte. Obecnie najbardziej narażona na ataki jest wschodnia część Ukrainy, m.in. obwód charkowski i sumski.
Portal Suspilne podał, że eksplozje odnotowano w większych ukraińskich miastach: Charkowie, Kropywnyckim, Iziumie i Połtawie.
Zełenski leci do Trumpa. "To może przybliżyć zakończenie wojny"
Do ataków doszło na kilkadziesiąt godzin przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w USA i rozmową z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy informował w środę wieczorem, że "każdy szczegół jest gotowy".
"To może rzeczywiście przybliżyć zakończenie wojny - to Stany Zjednoczone mogą wywierać tego rodzaju globalny wpływ, a my robimy wszystko, aby inni na całym świecie stanęli po naszej stronie w tym wysiłku" - tłumaczył we wpisie na platformie X.