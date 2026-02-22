Wojna w Ukrainie
Zmasowany atak Rosjan. Domy stanęły w ogniu, niebo przysłonił dym

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Ukrainę w nocy z soboty na niedzielę. Kilkanaście osób, w tym dzieci, zostało poszkodowanych, a jedna zmarła. W wyniku ogromnego uderzenia na jedną z podkijowskich miejscowości kilka domów stanęło w ogniu. Rakiety uderzyły też w amerykańską fabrykę w Trościańcu. "Moskwa nadal inwestuje więcej w ataki niż w dyplomację" - ocenił Wołodymyr Zełenski.

Ruiny płonącego budynku, gęsty dym unoszący się nad terenem, zniszczony teren wokół i strażacy próbujący opanować ogień.
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Ogromne zniszczenia, domy stanęły w ogniuPaństwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy i dronowy na kilka regionów Ukrainy, kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a jedna zmarła.
  • W wyniku ataku ucierpiały obiekty energetyczne oraz fabryka Mondelez w Trościańcu, a wiele miejscowości czasowo pozostawiono bez prądu.
  • Wołodymyr Zełenski podkreślił konieczność wzmocnienia obrony powietrznej i wskazał, że Moskwa inwestuje więcej w ataki niż w dyplomację.
W nocy z soboty na niedzielę Federacja Rosyjska przeprowadziła zmasowany atak na kilka regionów w Ukrainie. Tamtejsze siły powietrzne przekazały, że okupant wystrzelił 50 rakiet i 297 statków bezzałogowych.

W komunikacie na Telegramie ukraińskie wojsko przekazało, że jednostki obrony powietrznej zestrzeliły lub zneutralizowały 33 rakiety i 274 drony.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak na kilka regionów, zapaliły się domy mieszkalne

Rosjanie uderzyli w obwodzie odeskim i mikołajowskim, gdzie celem stały się obiekty energetyczne. Gubernator obwodu odeskiego Oleh Kiper poinformował, że w wyniku uderzeń doszło do pożarów na dużych obszarach. Służby ugasiły płomienie, a w atakach nikt nie zginął, ani nie doznał obrażeń.

Służba prasowa odeskiej prokuratury przekazała agencji Unian, że w następstwie zmasowanych uderzeń na infrastrukturę energetyczną ponad 15 tys. odbiorców zostało pozbawionych prądu.

    W Odessie kilkukrotnie uruchomiono alarmy powietrzne, a kanały w mediach społecznościowych przekazały, że Rosjanie wystrzelili drony znad Morza Czarnego.

    Rosjanie posłali także drony i rakiety manewrujące na stolicę Ukrainy, Kijów. W wyniku ataku uszkodzony został wieżowiec, a na jego dachu wybuchł pożar. O ogromnych zniszczeniach donoszą także mieszkańcy położonej pod Kijowem wsi Sofijiwśka Borszczahiwka. Jak relacjonują, w miejscowości, na skutek rosyjskiego ataku, domy stanęły w ogniu.

    Ogromne uderzenie Rosjan. Zaatakowano amerykańską firmę w Ukrainie

    Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w ataku na stolicę ranna została kobieta i dziecko. Z kolei w ataku na podkijowską miejscowość, położoną w okolicach Fastowa, zginęła jedna osoba.

    Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) powiadomiła natomiast, że spod gruzów zawalonych budynków w obwodzie kijowskim wyciągnięto osiem poszkodowanych osób. 

    Kolejnym celem okupanta była amerykańska fabryka Mondelez w miejscowości Trościaniec. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przekazał, że firma działała na tym terenie od lat 90. ubiegłego wieku i zatrudniała Ukraińców.

      "Kiedy rosyjskie rakiety uderzają w takie obiekty, nie są one skierowane tylko przeciwko Ukrainie. Są one wymierzone w amerykańskie interesy biznesowe w Europie" - zaznaczył Sybiha, dodając, że "ataki na pokojowy przemysł to nie wojna, ale celowy terror gospodarczy".

      Szef MSZ Ukrainy nadmienił, że pocisk uderzył w jedną z hal produkcyjnych, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.

      Zmasowany ostrzał Ukrainy. Zełenski: Rosja inwestuje więcej w ataki niż dyplomację

      Do serii rosyjskich ataków przeprowadzonych w nocy z soboty na niedzielę odniósł się także Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent przekazał w sieci, że "Moskwa nadal inwestuje więcej w ataki niż w dyplomację".

      "Tylko w tym tygodniu Rosja wystrzeliła ponad 1300 dronów bojowych przeciwko Ukrainie, ponad 1400 kierowanych bomb lotniczych i 96 pocisków różnego typu, w tym dziesiątki pocisków balistycznych" - wyliczał Zełenski.

      Jednocześnie podkreślił, że Ukraina musi wzmocnić obronę powietrzną, a do tego potrzebują systemów, które skutecznie przeciwdziałają zagrożeniom balistycznym.

      W związku z ostrzałem Ukrainy, w ramach działań prewencyjnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Polski poderwało myśliwce, które wraz z sojuszniczymi samolotami patrolowały wschodnią granicę. Tymczasowo działanie musiały zawiesić także lotniska w Rzeszowie i Lublinie, a po kilku godzinach wróciły do standardowego funkcjonowania.

      Źródła: Unian, Interia

