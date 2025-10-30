W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając dronami i rakietami w różne regiony kraju.

W wyniku ataków rannych zostało co najmniej 13 osób, w tym sześcioro dzieci. Uszkodzono infrastrukturę mieszkaniową i energetyczną.

Ataki doprowadziły do poważnych zakłóceń w dostawie prądu na terenie całej Ukrainy, a polskie i sojusznicze lotnictwo rozpoczęło operacje w polskiej przestrzeni powietrznej.

Informacje o 13 poszkodowanych osobach cywilnych przekazał szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. "Okupanci przeprowadzili co najmniej 20 uderzeń z zastosowaniem dronów i osiem z użyciem rakiet. (...) Jest już 13 rannych" - napisał przewodniczący regionalnej administracji w sieci.

Rosjanie zaatakowali w Zaporożu m.in. internat i uszkodzili pięć bloków mieszkalnych. "Wśród rannych jest sześcioro dzieci, trzy dziewczynki i trzech chłopców. Dzieci mają od trzech do sześciu lat" - powiadomił Fedorow.

Wołodymyr Zełenski przekazał na X, że Rosja wystrzeliła ponad 650 dronów bojowych i ponad 50 rakiet w kierunku Ukrainy. "Wiele zostało zestrzelonych, ale niestety zdarzały się też trafienia" - napisał prezydent.

Siły Powietrzne Ukrainy informowały we wczesnych godzinach porannych o grupach dronów, operujących w położonym przy granicy z Polską obwodzie lwowskim. Bezzałogowce atakowały także m.in. obwody: tarnopolski, rówieński, winnicki i chmielnicki na zachodzie Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosji, są przerwy w dostawach prądu

Położonym najbliżej Polski obiektem infrastruktury energetycznej Ukrainy, który ostatniej nocy znalazł się pod zmasowanym atakiem Rosji, była elektrociepłownia w mieście Dobrotwór, ok. 60 km na wschód od granicy. Rosyjskie uderzenia uszkodziły zakład i wywołały pożar - podały media w czwartek.

"W obwodzie lwowskim atak na Dobrotwórską Elektrociepłownię - uszkodzona została infrastruktura krytyczna, (wybuchł) pożar" - napisała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na deputowanego lwowskiej rady miejskiej Ihora Zinkewycza.

Okupacyjne wojska rosyjskie zaatakowały także elektrownie w Kałuszu, który znajduje się niewiele ponad 100 km na wschód od polskiej granicy, oraz w Bursztynie (ok. 150 km od Polski); obie te miejscowości położone są w obwodzie iwano-frankowskim.

Największa ukraińska prywatna firma energetyczna, DTEK, poinformowała, że tylko w październiku Rosja przeprowadziła trzy zmasowane ataki na jej obiekty energetyczne.

"Poważnie uszkodzone zostały urządzenia elektrociepłowni. Pracujemy nad złagodzeniem konsekwencji" - przyznała firma w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie. Dodano, że "to już trzeci zmasowany atak na elektrownie cieplne firmy w październiku".

Rosyjskie ataki sprawiły, że w całej Ukrainie wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z elektryczności. "W wyniku zmasowanego ataku dronowo-rakietowego na infrastrukturę energetyczną we wszystkich regionach Ukrainy wprowadzono ograniczenia w użyciu prądu" - oświadczyła minister energetyki Switłana Hrynczuk.

W czwartek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Źródło: Reuters

