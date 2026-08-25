Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zmasowany atak na Ukrainę. Uderzono w przejście graniczne z Mołdawią

Michał Blus

Michał Blus

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Uderzono m. in. w Kijów, Charków, Zaporoże i Czernihów. Lokalne władze donoszą o zniszczeniach i ofiarach. Szef czernihowskiego obwodu określił takie działanie jako "cyniczny atak terrorystów". Ponadto Moskwa zaatakowała przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią. Punkt kontrolny został zamknięty.

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Płonący budynek w rejonie zaporoskim, w pobliżu stoi całkowicie objęty ogniem samochód; gęste kłęby dymu.
Rosja znów zaatakowała Ukrainę. Uderzono w region zaporoski i CharkówOVA - Zaporoska Obwodowa Administracja WojskowaTelegram

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła nocny atak z użyciem dronów i rakiet na ukraińskie miasta, w tym Kijów, Charków, Zaporoże i Czernihów, powodując ofiary śmiertelne oraz rannych.
  • W Zaporożu, Charkowie i Czernihowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i infrastruktura, a na skutek ataków zginęło kilka osób, w tym dwie kobiety w pociągu elektrycznym.
  • Drony bojowe Shahed zaatakowały przejście graniczne z Mołdawią w Wynohradiwie, powodując uszkodzenia infrastruktury i zamknięcie punktu kontrolnego.
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W nocy we wtorek - zaraz po Dniu Niepodległości Ukrainy - Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami i rakietami. Uderzono m.in. w Zaporoże, Charków, Czernihów i Kijów.

Jak poinformował szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej Iwan Fiodorow, w wyniku ataku dronów wybuchł pożar w budynkach niemieszkalnych. Dodał, że rosyjska rakieta kierowana uderzyła w centrum Zaporoża i zabiła dwie osoby.

W tym samym czasie mer Charkowa Igor Terechow przekazał, że rosyjska rakieta uderzyła w strefę przemysłową. W ataku zginęła jedna osoba.

Rosjanie uderzyli w Ukrainę, są ofiary i ranni. "Cyniczny atak terrorystów"

Z kolei w wyniku uderzenia dronami w wieżowiec w centrum Czernihowa rannych zostało 14 osób, w tym dwoje dzieci w wieku 12 i 17 lat.

"Cyniczny atak rosyjskich terrorystów na budynek mieszkalny w Czernihowie zaraz po Dniu Niepodległości" - tak określił atak szef czernihowskiej obwodowej administracji wojskowej Wiaczesław Chaus.

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Agencja Unian przekazała, że Rosjanie uderzyli w obwodzie charkowskim dronami w pociąg elektryczny relacji Łozowa-Charków. Dodano, że w ataku zginęły dwie kobiety, ranna została dziewczynka.

Z powodu zagrożenia ze strony dronów pociąg został zatrzymany, a pasażerowie ewakuowani. Z kolei w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku dronów na dzielnicę mieszkalną uszkodzony został 16-piętrowy budynek.

Spadające odłamki bezzałogowca spowodowały zawalenie się ścian w bloku. Z okien na 13. piętrze wypadły także szyby z okien.

Atak na przejście graniczne z Mołdawią. Punkt kontrolny zamknięty

Ponadto Rosja zaatakowała dronami bojowymi Shahed przejście graniczne z Mołdawią w Wynohradiwie w obwodzie odeskim.

Uderzenie uszkodziło infrastrukturę punktu kontrolnego. Opanowano pożar, ale obecnie przejście graniczne jest zamknięte. Transport jest kierowany na inne punkty kontrolne.

"Proszę wziąć te informacje pod uwagę planując przekroczenie granicy państwowej" - przekazało biuro prasowe Południowego Obwodowego Departamentu Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Do podobnego ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Wówczas rosyjskie uderzenie uszkodziło przejście graniczne Tabaky. Na miejscu wybuchły pożary, a ruch osób i pojazdów został wstrzymany. Władze w Kiszyniowie informowały, że drony spadły około 300 metrów od granicy z Mołdawią.

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