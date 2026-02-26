Zmasowany atak na Ukrainę. Pożary i eksplozje, jest wielu rannych
Minionej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Rannych zostało co najmniej 20 osób, wśród których są dzieci. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, szkody odnotowano w ośmiu regionach Ukrainy. Dodał, że Rosjanie wystrzelili 420 dronów i 39 rakiet.
W skrócie
- W wyniku ostrzału Charkowa przez Rosjan rannych zostało 16 osób, w tym siedmioletni chłopiec.
- Rosyjski atak objął również inne miejscowości regionu charkowskiego oraz infrastrukturę energetyczną Ukrainy.
- Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło działania, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
W nocy ze środy na czwartek Rosjanie ostrzelali Charków. Gubernator miasta Ołeh Syniehubow podał, że rannych zostało 16 osób, w tym siedmioletni chłopiec.
Moskwa przeprowadziła także uderzenia na inne miejscowości w regionie charkowskim. W wiosce Raj-Oleniwka ucierpiały cztery osoby, wśród nich było dziecko.
Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosji
Ukraińskie służby musiały radzić sobie z wieloma pożarami, przerwanymi przewodami trakcyjnymi czy uszkodzonymi gazociągami. W wielu rejonach miast uszkodzone zostały także budynki mieszkalne.
Mer Charkowa Ihor Terechow oświadczył, że jeden z pocisków trafił w dom położony nieopodal Parku Centralnego w mieście, gdzie pod gruzami wciąż mogą przebywać ludzie.
W Kijowie mer Witalij Kliczko zgłosił eksplozje i działania obrony przeciwlotniczej. W dzielnicy darnickiej doszło do uderzenia w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny.
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podał dane
Pociski balistyczne i manewrujące, kierowane były na Kijów, region kijowski i Charków. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że minionej nocy Rosjanie wystrzelili 420 dronów i 39 rakiet, obierając za cel sektor energetyczny Ukrainy i jej kluczową infrastrukturę.
Jak przekazał ukraiński przywódca, szkody odnotowano w ośmiu regionach Ukrainy. Dodał, że Rosja uderzyła też w infrastrukturę gazową w obwodzie połtawskim oraz elektrownie transformatorowe w obwodach: kijowskim i dniepropetrowskim.
W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę zareagowało polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które poderwało maszyny. Akcja lotnictwa została zakończona około godziny 7 rano.
Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo podziękowało za wsparcie siłom NATO, a także Siłom Powietrznym Niemiec, których samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania zostały też skierowane do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej.
Źródła: Reuters, TSN