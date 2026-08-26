W skrócie W nocy doszło do serii nalotów Ukrainy na terytorium Rosji, podczas których wybuchł pożar w magazynie firmy Wildberries w Kotowsku, a okolicę objęła gęsta chmura dymu.

W innym ataku ucierpiała rafineria ropy naftowej w Kstowie, będąca jedną z największych w Rosji.

Rosyjski resort obrony poinformował o zestrzeleniu 426 dronów.

Gubernator obwodu lipieckiego podał, że w wyniku nalotu zginęły dwie osoby, a dwie kobiety zostały ranne.

Media informują o eksplozjach i przerwach w dostawach prądu po atakach na Ługańsk i Półwysep Krymski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Noc z wtorku na środę przebiegła pod znakiem ataków na terytorium Rosji. Resort obrony w Moskwie poinformował o strąceniu 426 wrogich bezzałogowców. Liczba ta obejmuje również kontrolowane przez Rosję części Ukrainy - zauważyła agencja Reutera.

Dwie osoby miały zginąć po ukraińskim nalocie na obwód lipiecki. To dorosły mężczyzna i 14-letni chłopak. Gubernator tego regionu Igor Artamonow poinformował, że dwie kobiety są poszkodowane i trafiły do szpitala.

Wojna w Ukrainie. Kijów zadaje straty. Magazyn Wildberries w ogniu

Ukraińcy wzięli również na cel Kotowsk w obwodzie tambowskim. Znajduje się tam magazyn Wildberries, największej rosyjskiej firmy handlu internetowego.

W wyniku ataku potężny kompleks stanął w płomieniach. Pracowników ewakuowano, jedna osoba jest ranna. Magazyn w Kotowsku już raz został trafiony przez Ukraińców. Nalot przeprowadzono w połowie lipca.

W mediach społecznościowych zamieszczono nagrania z Kotowska. Nad okolicą unoszą się kłęby dymu.

Rozwiń

Rozwiń

W reakcji na uderzenie Ukraińców głos zabrał mer Kotowska Aleksiej Plachotnikow. Zaapelował do mieszkańców o "ograniczenie aktywnego przemieszczania się po mieście". Polecił również zamknąć okna.

Media: Po ataku Ukrainy rafineria w ogniu. "Czwarta największa w Rosji"

Media donoszą także o nocnym ataku Ukrainy na rafinerię ropy naftowej w Kstowie w obwodzie niżnonowogrodzkim. "Jest to czwarta co do wielkości rafineria w Rosji pod względem mocy przerobowych i największe przedsiębiorstwo Łukoilu" - podaje białoruski portal Nexta.

Lokalne władze dotychczas nie odniosły się do tych informacji.

Portal Kyiv Independent przekazał, że Ukraińcy przeprowadzili również nalot na okupowany przez Rosję Ługańsk i Półwysep Krymski. Odnotowano eksplozje i przerwy w dostawach prądu.

Źródła: Meduza, Reuters, Nexta, Kyiv Independent



