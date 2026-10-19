Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zmasowany atak na Kijów. Są ofiary, zniszczona stacja metra

Karol Płatek

Karol Płatek

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Rosja przeprowadziła w nocy z niedzieli na poniedziałek zmasowany atak rakietowy na Kijów i jego okolice. Według ukraińskich służb ratunkowych zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych. Uszkodzone zostały m.in. stacja metra, placówka medyczna i budynek placówki oświatowej. Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło przeprowadzenie uderzenia, wskazując na jego rzekome "wojskowe" cele.

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Pożar budynku i ratownicy pracujący wśród gruzów na stacji metra po rosyjskim ataku na Kijów 19 października 2026 roku.
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów. Pożar budynku i zniszczenia po nocnym ostrzaleX@JayinKyiv/Ukrinformmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W nocy z 18 na 19 października Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów i okolice, powodując śmierć jednej osoby oraz obrażenia u ośmiu kolejnych.
  • Uszkodzone zostały stacja metra, placówka medyczna, budynek placówki oświatowej oraz inne obiekty w kilku dzielnicach miasta, co wywołało pożary i utrudnienia komunikacyjne.
  • Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło atak, wskazując jako cele obiekty przemysłu zbrojeniowego oraz magazyny broni, jednak strona ukraińska informuje o zniszczeniach infrastruktury cywilnej.
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Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy z 18 na 19 października atak użyciem pocisków balistycznych na Kijów. Jak poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), skutki uderzeń odnotowano w trzech dzielnicach stolicy.

W dzielnicy desniańskiej wybuchł pożar budynku niemieszkalnego. Uszkodzone zostały również samochody i stacja metra. Na miejscu pożaru ratownicy odnaleźli ciało jednej osoby. Według służb osiem kolejnych osób odniosło obrażenia.

Zniszczenia odnotowano także w innych częściach miasta. W dzielnicy sołomiańskiej ogień pojawił się w placówce medycznej, a pobliski budynek wielopiętrowy miał uszkodzoną elewację i szyby. Z kolei w dzielnicy dniprowskiej ucierpiała placówka oświatowa.

Ukraińskie służby poinformowały, że strażakom udało się ugasić pożary wywołane rosyjskimi uderzeniami.

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Atak na Kijów. Uszkodzone metro, dwie stacje zamknięte

Rosyjskie uderzenia spowodowały również utrudnienia w komunikacji miejskiej. Władze Kijowa zdecydowały o czasowym zamknięciu naziemnych stacji metra Czernihiwśka i Lisowa, zarówno dla osób wchodzących, jak i wychodzących.

W związku z uszkodzeniem infrastruktury zwiększono liczbę autobusów kursujących na liniach zastępczych 1-M oraz 118.

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Jak przekazała Kijowska Miejska Administracja Państwowa, rozwiązanie ma zapewnić mieszkańcom możliwość dotarcia do centrum miasta, również w przypadku ogłoszenia alarmu lotniczego, i zapobiec nadmiernemu obciążeniu stacji Darnycia.

Rosja potwierdza zmasowany atak na Kijów. "Wojskowe" cele uderzenia

Do nocnego ostrzału odniosło się w poniedziałek rosyjskie ministerstwo obrony, które potwierdziło przeprowadzenie zmasowanego ataku na cele w Kijowie i obwodzie kijowskim - przekazała agencja Reuters.

Według rosyjskiego resortu obrony celem operacji były obiekty przemysłu zbrojeniowego, miejsca przechowywania pocisków manewrujących i dronów oraz centra danych.

Strona ukraińska nie odniosła się dotąd do rosyjskich doniesień o trafieniu obiektów wojskowych, informując jedynie o ofiarach i zniszczeniach infrastruktury cywilnej.

Źródła: Reuters, Unian

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