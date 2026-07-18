W skrócie Siedem osób zginęło, a 24 odniosły obrażenia w wyniku ukraińskiego ataku dronów na centrum logistyczne w Kotowsku.

Ukraińskie drony uderzyły również w centrum logistyczne tej samej firmy w Elektrostalu.

Setki dronów kierowały się w stronę obwodu moskiewskiego oraz Moskwy.

Szczątki drona spowodowały pożar w magazynie ropy naftowej w Nogińsku, w efekcie czego dwie osoby zostały ranne, a pobliski szpital położniczy ewakuowano.

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W Kotowsku (obwód tambowski) zginęło "siedmiu pracowników nocnej zmiany, gdy wrogie bezzałogowe statki powietrzne uderzyły w centrum logistyczne Wildberries (największy rosyjski sklep internetowy - red.)" - przekazał gubernator regionu Jewgienij Perwyszow.

Jak dodał, według wstępnych ustaleń 24 osoby zostały ranne. "28 bezzałogowych statków powietrznych zostało zestrzelonych podczas zbliżania się do celu. Gdyby osiągnęły swój cel, liczba ofiar wśród ludności cywilnej mogłaby być znacznie wyższa" - podkreślił.

Rosja. Masowy atak ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Są ofiary śmiertelne

Firma Wildberries poinformowała w oświadczeniu, że oprócz centrum logistycznego w Kotowsku, celem ukraińskiego ataku dronowego był także ich obiekt w Elektrostalu (obwód moskiewski).

"Pożar, który wybuchł w obiekcie w obwodzie tambowskim, został opanowany", natomiast strażacy nadal prowadzą akcję w Elektrostalu - podała firma.

Ukraińskie drony zostały wysłane również w kierunku obwodu moskiewskiego i samej Moskwy, co potwierdził mer miasta Siergiej Sobianin. Według podanych przez niego szacunków było ich ponad 370.

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"Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej na odległych podejściach. 64 wrogie bezzałogowe statki powietrzne zostały zniszczone podczas zbliżania się do Moskwy" - napisał Sobianin na kremlowskiej platformie społecznościowej MAX.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiew poinformował z kolei, że spadające szczątki drona spowodowały wybuch pożaru w magazynie ropy naftowej w Nogińsku, oddalonym od stolicy o około 40 min jazdy pociągiem.

Nie podał szczegółów dotyczących zniszczeń obiektu, ale przekazał, że w mieście dwie osoby odniosły obrażenia, a pobliski szpital położniczy został ewakuowany.

W ostatnich miesiącach wysiłki dyplomatyczne pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych mające na celu zakończenie walk utknęły w martwym punkcie, ponieważ Waszyngton skupił swoją uwagę na konflikcie z Iranem.

Źródła: AFP, Reuters





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