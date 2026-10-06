W skrócie Setki dronów pojawiły się nocą nad obwodem moskiewskim, a rosyjska obrona przeciwlotnicza przez wiele godzin prowadziła działania.

Atak wywołał pożar na terenie Volodarskaya, największej bazy paliw w regionie moskiewskim, gdzie płonęły dwa zbiorniki według relacji lokalnej społeczności.

Volodarskaya obsługuje przesył paliw z rafinerii w Moskwie i Riazaniu oraz jest połączona z lotniskami Wnukowo, Domodiedowo i Szeremietiewo.

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W nocy z poniedziałku na wtorek Moskwa i obwód moskiewski znalazły się pod zmasowanym atakiem dronów. Rosyjskie władze informowały o kolejnych bezzałogowcach zmierzających w kierunku stolicy.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że między godz. 20.30 w poniedziałek a godz. 5 rano we wtorek w kierunku obwodu moskiewskiego miało lecieć 650 bezzałogowców. Według jego relacji większość została zniszczona przez obronę przeciwlotniczą na dalszych podejściach, a 105 dronów zestrzelono podczas zbliżania się do Moskwy.

W związku z atakiem wprowadzono również ograniczenia w funkcjonowaniu moskiewskich lotnisk. Dotyczyły one m.in. Wnukowa, Domodiedowa, Szeremietiewa i Żukowskiego.

Potężny pożar pod Moskwą. Płoną zbiorniki bazy paliw

Po ataku w internecie zaczęły pojawiać się nagrania przedstawiające duży pożar w obwodzie moskiewskim. Początkowo informowano, że ogień pojawił się na terenie Moskiewskiej Rafinerii Naftowej.

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Jak podał jednak kanał ASTRA, analiza opublikowanych materiałów wskazała, że jeden z pożarów wybuchł we wsi Konstantinowo w rejonie ramieńskim. Źródło ognia miało znajdować się na terenie liniowej stacji produkcyjno-dyspozytorskiej Volodarskaya.

Według relacji mieszkańców płonęły dwa zbiorniki.

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Volodarskaya jest opisywana jako największa baza paliw w regionie moskiewskim. Można w niej oddzielnie przechowywać i przesyłać rurociągami benzynę, paliwo lotnicze oraz olej napędowy. Jej obrót wynosi około 3 mln ton produktów naftowych rocznie.

Do stacji trafiają produkty z rafinerii w Moskwie i Riazaniu. Obiekt jest również bezpośrednio połączony z kluczowymi lotniskami moskiewskiego węzła lotniczego - Wnukowem, Domodiedowem i Szeremietiewem.

Ukraina-Rosja. Kolejny atak na infrastrukturę paliwową pod Moskwą

Do poprzedniego zmasowanego ataku na Moskwę, otwiera się w nowym oknie i obwód moskiewski doszło w nocy z 19 na 20 września. Rosyjskie władze określały go jako największe tego typu uderzenie na region od początku wojny. Według przekazanych wówczas informacji zginęły trzy osoby.

Jeden z bezzałogowców uderzył wóczas w 21-piętrowy budynek mieszkalny w obwodzie moskiewskim. Ewakuowano z niego około 400 osób, w tym 70 dzieci.

Ogień pojawił się również na terenie parku logistycznego Sofjino oraz Moskiewskiej Rafinerii Naftowej w Kapotni, położonej około 15 kilometrów od Kremla. Interfax informował później o uszkodzeniu jednego z obiektów rafinerii.

Atak doprowadził także do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym. Ponad 400 lotów zostało opóźnionych lub odwołanych, a część samolotów kierowano do innych miast.

Do uderzenia odniósł się wówczas Wołodymyr Zełenski. "Nasze dalekosiężne działania miały wczoraj wieczorem bardzo znaczący wpływ na sytuację w obwodzie moskiewskim" - napisał prezydent Ukrainy.

Źródła: UNIAN, ASTRA, Reuters



