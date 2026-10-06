Zmasowany atak dronów na Moskwę. Płonie baza paliw, są ofiary śmiertelne

W skrócie W nocy w obwodzie moskiewskim doszło do jednego z największych ataków dronów, w wyniku którego zginęły dwie osoby.

W wyniku ataku doszło do pożarów w kilku miejscach, w tym na terenie dużej bazy paliw Wołodarskaja, gdzie płonęły zbiorniki.

Mer Moskwy podał, że ograniczono funkcjonowanie kilku lotnisk, a według rosyjskich władz większość z 650 dronów zniszczono lub zestrzelono nad regionem.

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Dwie osoby zginęły w wyniku nocnego ataku dronów na obwód moskiewski - poinformował gubernator regionu Andriej Worobjow. Jedna osoba zginęła w Radumli, druga w Barybinie.

W Litwinowie jeden z dronów spadł na dach magazynu należącego do sklepu, wywołując silny pożar.

Według najnowszych danych przekazanych przez Worobjowa nad obwodem moskiewskim zniszczono lub strącono 185 ukraińskich dronów. Gubernator określił nocny atak jako jeden z największych tego rodzaju.

Zmasowany atak dronów na Moskwę. Są ofiary śmiertelne

W nocy z poniedziałku na wtorek Moskwa i obwód moskiewski znalazły się pod zmasowanym atakiem dronów. Rosyjskie władze informowały o kolejnych bezzałogowcach zmierzających w kierunku stolicy.

Władze Moskwy przedstawiały jednocześnie własne dane dotyczące skali nocnego ataku.

Mer stolicy Siergiej Sobianin przekazał, że między godz. 20.30 w poniedziałek a godz. 5 rano we wtorek w kierunku obwodu moskiewskiego miało lecieć 650 bezzałogowców. Według jego relacji większość została zniszczona przez obronę przeciwlotniczą na dalszych podejściach, a 105 dronów zestrzelono podczas zbliżania się do Moskwy.

W związku z atakiem wprowadzono również ograniczenia w funkcjonowaniu moskiewskich lotnisk. Dotyczyły one m.in. Wnukowa, Domodiedowa, Szeremietiewa i Żukowskiego.

Potężny pożar pod Moskwą. Płoną zbiorniki bazy paliw

Po ataku w internecie zaczęły pojawiać się nagrania przedstawiające duży pożar w obwodzie moskiewskim. Początkowo informowano, że ogień pojawił się na terenie Moskiewskiej Rafinerii Naftowej.

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Jak podał jednak kanał ASTRA, analiza opublikowanych materiałów wskazała, że jeden z pożarów wybuchł we wsi Konstantinowo w rejonie ramieńskim. Źródło ognia miało znajdować się na terenie liniowej stacji produkcyjno-dyspozytorskiej Wołodarskaja.

Według relacji mieszkańców płonęły dwa zbiorniki.

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Wołodarskaja jest opisywana jako największa baza paliw w regionie moskiewskim. Można w niej oddzielnie przechowywać i przesyłać rurociągami benzynę, paliwo lotnicze oraz olej napędowy. Jej obrót wynosi około 3 mln ton produktów naftowych rocznie.

Do stacji trafiają produkty z rafinerii w Moskwie i Riazaniu. Obiekt jest również bezpośrednio połączony z kluczowymi lotniskami moskiewskiego węzła lotniczego - Wnukowem, Domodiedowem i Szeremietiewem.

Ukraina-Rosja. Kolejny atak na infrastrukturę paliwową pod Moskwą

Do poprzedniego zmasowanego ataku na Moskwę, otwiera się w nowym oknie i obwód moskiewski doszło w nocy z 19 na 20 września. Rosyjskie władze określały go jako największe tego typu uderzenie na region od początku wojny. Według przekazanych wówczas informacji zginęły trzy osoby.

Jeden z bezzałogowców uderzył wóczas w 21-piętrowy budynek mieszkalny w obwodzie moskiewskim. Ewakuowano z niego około 400 osób, w tym 70 dzieci.

Ogień pojawił się również na terenie parku logistycznego Sofjino oraz Moskiewskiej Rafinerii Naftowej w Kapotni, położonej około 15 kilometrów od Kremla. Interfax informował później o uszkodzeniu jednego z obiektów rafinerii.

Atak doprowadził także do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym. Ponad 400 lotów zostało opóźnionych lub odwołanych, a część samolotów kierowano do innych miast.

Do uderzenia odniósł się wówczas Wołodymyr Zełenski. "Nasze dalekosiężne działania miały wczoraj wieczorem bardzo znaczący wpływ na sytuację w obwodzie moskiewskim" - napisał prezydent Ukrainy.

Źródła: UNIAN, ASTRA, Reuters



