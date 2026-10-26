W skrócie
- W zmasowanym ataku dronów na obwód woroneski w Rosji zginęły dwie osoby, a 17 odniosło obrażenia.
- Szczątki jednego z zestrzelonych dronów spadły na pociąg pasażerski relacji Anapa-Moskwa, wywołując pożar i raniąc pasażerów.
- Gubernator Aleksandr Gusiew przekazał, że rosyjska obrona powietrzna zniszczyła 113 bezzałogowców nad Woroneżem i okolicami.
- Atak spowodował uszkodzenia centrum biznesowego, budynku mieszkalnego, osiedli domków letniskowych oraz stadionu szkolnego.
- Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ostrzale statku towarowego zmierzającego do Odessy, zarzucając mu transport broni.
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Gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew poinformował w poniedziałek, że w zmasowanym ataku na Woroneż zginęły dwie osoby, a 17 zostało rannych.
Pożar wybuchł m.in. na przedmieściach miasta w pociągu pasażerskim, jadącym do Moskwy z Anapy w Kraju Krasnodarskim. Z komunikatu Rosyjskich Kolei wynika, że poszkodowanych zostało pięcioro podróżnych.
Rosja. Zmasowany atak Ukrainy w obwodzie woroneskim
- Wczoraj w nocy i dziś rano dyżurujące siły obrony powietrznej wykryły i zniszczyły 113 bezzałogowych statków powietrznych nad obszarem metropolitalnym Woroneża i kilkoma rejonami obwodu. Ponad 70 dronów zostało zestrzelonych bezpośrednio nad Woroneżem - poinformował Gusiew.
Gubernator wskazał, że ataki wycelowano w kilka obiektów przemysłowych, co nie doprowadziło jednak do znacznych szkód. Ukraińcy stoją na stanowisku, że celowali w woroneską fabrykę kauczuku syntetycznego.
Uderzenia dotknęły centrum biznesowe Woroneża, budynek mieszkalny, dwa osiedla domków letniskowych, szkolny stadion i garaże. - Uszkodzenia fasad i okien odnotowano w niemal wszystkich częściach miasta - przekazał Gusiew.
Rosja nocą również atakowała ukraińskie cele. Resort obrony raportował, że siły zbrojne ostrzelały statek towarowy płynący do portu w Odessie. Zdaniem Rosjan jednostka transportowała ładunek wojskowy dla armii ukraińskiej.
Obwód woroneski. Pociąg pasażerski w płomieniach
Wśród osób poszkodowanych wskutek pożaru w pociągu pasażerskim, przejeżdżającym przez przedmieścia Woroneża, dwie osoby doznały ciężkich obrażeń. Na skład spadły szczątki zestrzelonego drona.
Z doniesień ukraińskiego kanału monitorującego Exilenova+ wynika, że za część eksplozji i pożarów odpowiada rosyjska obrona powietrzna.
Operujące w jej ramach systemy miały powodować szkody wskutek prób neutralizowania dronów. Kyiv Post zaznacza, że informacje te nie zostały niezależnie zweryfikowane.
Źródła: Interfax, Reuters, Kyiv Post