Zmasowane uderzenie Rosjan na Ukrainę. Celem budynki mieszkalne, są ofiary

W skrócie Rosjanie przeprowadzili zmasowany nocny atak na Ukrainę, podczas którego szczególnie ucierpiało Zaporoże.

Celem ataku były głównie budynki mieszkalne, w wyniku czego są ofiary śmiertelne i ranni.

Wcześniej Ukraińcy przeprowadzili udane ataki na rosyjskie rafinerie i infrastrukturę paliwową.

Rosjanie ponownie przeprowadzili nocne uderzenie na infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Dotkliwe ucierpiało między innymi Zaporoże, gdzie spadło 10 bomb lotniczych agresora.

Pociski spadły przede wszystkim na budynki mieszkalne. Łącznie uszkodzonych zostało 15 domów wielokondygnacyjnych i 10 domów prywatnych.

W wyniku uderzenia śmierć poniosły trzy osoby, a cztery zostały ranne - wśród nich jest 16-latek. O ciężkiej sytuacji informował na platformie Telegram szef Administracji Wojskowej Obwodu Zaporoskiego i Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Iwan Fedorow.

"W ciągu doby okupanci przeprowadzili 624 uderzenia na 15 miejscowości w obwodzie zaporoskim" - napisał.

Rosyjskie pociski i drony spadły także na miasta i dzielnice obwodu kijowskiego. W Boryspolu trafiony został trzypiętrowy budynek mieszkalny oraz dwa prywatne domy. Ranny odłamkiem został 32-letni mężczyzna.

Drony skierowano również na Sumy. Pełniący obowiązki mera miasta Artem Kobzar poinformował o co najmniej trzech trafieniach w dzielnicy kowpakiwskiej.

Jak przekazał, uszkodzone zostały budynki przemysłowe oraz placówka oświatowa. Ranny został ochroniarz jednego z przedsiębiorstw.

Do poważnych uszkodzeń doszło także w obwodzie chersońskim. Na tamtejsze miasta i miejscowości skierowano ogień artyleryjski, drony oraz lotnictwo. Rosjanie trafili trzy wieżowce, 19 domów prywatnych. Dwie osoby zostały ranne.

Wojna w Ukrainie. Kijów zaatakował rosyjskie rafinerie. Wytypowano trzy obiekty

Kilka dni wcześniej Ukraińcy przeprowadzili udany atak na rosyjskie rafinerie ropy naftowej w Saratowie i Nowokujbyszewsku oraz w stację pomp w Samarze. Uderzenia przeprowadzono w nocy z piątku na sobotę.

Rafineria w Saratowie znajduje się w południowo-wschodniej części europejskiej Rosji. Odpowiada za ok. 2,54 proc. całkowitej przeróbki ropy w Rosji, czyli ponad 7 mln ton rocznie.

Z kolei rafineria położona jest w mieście Nowokujbyszewsk, w obwodzie samarskim i mieści się na południowym wschodzie europejskiej części Rosji. Zakład ten przetwarza ponad 8,8 mln ton ropy rocznie. Tam również odnotowano eksplozje i pożary.

Natomiast stacja pompowania ropy "Samara" oddalona jest ok. 25 km na wschód od miasta Samara. Stacja ta służy do mieszania ropy wysoko- i niskosiarkowej w celu uzyskania eksportowej mieszanki Urals, która stanowi do 50 proc. rosyjskiego eksportu ropy.

"Wszystkie trafione obiekty są wykorzystywane do zabezpieczania rosyjskich sił zbrojnych. Siły Obrony Ukrainy systematycznie realizują działania mające na celu obniżenie wojskowo-ekonomicznego potencjału państwa agresora" - podkreślono w oświadczeniu Sztabu Generalnego Ukrainy.

