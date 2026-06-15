W skrócie W nocnych atakach Rosji na Kijów zginęło dziewięć osób, a 30 zostało rannych, w tym dwoje dzieci. Ogień objął prawosławny klasztor Ławrę Peczerską, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Mer Kijowa poinformował o pożarach w ponad 50 miejscach, a około 140 tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych prądu.

W wyniku ostrzałów w Charkowie pięciu ratowników zginęło podczas gaszenia pożaru. Rosyjskie ataki spowodowały zniszczenia infrastruktury cywilnej i kolekcji kostiumów filmowych w Studio Filmowym im. Dowżenki.

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W wyniku przeprowadzonych w nocy z niedzieli na poniedziałek zmasowanych ataków Rosji, zaatakowanych zostało wiele ukraińskich miast. Najwięcej uderzeń skierowano na stolicę kraju, Kijów.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Państwową Służbę Ratowniczą Ukrainy, w wyniku ataków zginęło łącznie dziewięć osób, a co najmniej 30 zostało rannych, w tym dwoje dzieci. Trwają prace nad usunięciem skutków ataków.

Ataki Rosji na Kijów. Ławra Peczerska stanęła w ogniu

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że służby pracowały w ponad 50 miejscach, w tym w blokach mieszkalnych, domach, przedsiębiorstwach czy w przedszkolu. 140 tysięcy mieszkańców stolicy było pozbawionych dostępu do prądu.

Rosyjskie ataki doprowadziły do pożaru dachu Ławry Peczerskiej, prawosławnego klasztoru będącego jednym z symboli ukraińskiej historii, znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

"Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Peczerskiej - wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i bezcenny zabytek kultury - został zaatakowany i płonie. To brutalny atak na nasz naród i nasze dziedzictwo. Oto prawdziwe oblicze prawosławnych wartości Rosji" - napisała w mediach społecznościowych premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

"Putin przegra tę wojnę". Sybiha reaguje na atak na klasztor

"Atakując Ławrę Kijowsko-Peczerską, jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa, Putin na zawsze wpisał swoje nazwisko na listę największych barbarzyńców w historii. Powinien być przeklęty na wieki. I przegra tę wojnę" - dodał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Jeden z duchownych przekazał, że zorganizowano pilną ewakuację starożytnych ikon i kapliczek, będących nie tylko obiektami kultu religijnego, ale także stanowiących "wartość narodową i uniwersalną". Służby przekazały, że do pożaru doszło na obszarze ok. 800 metrów kwadratowych.

Ukraińska minister kultury Tatiana Bereżna wskazała również, że w rosyjskich ostrzałach uszkodzone zostało Studio Filmowe im. Dowżenki, co doprowadziło do zniszczenia największej i najstarszej w Ukrainie kolekcji kostiumów filmowych.

Z kolei w wyniku rosyjskich ataków w Charkowie zginęło pięciu ratowników, biorących udział w gaszeniu pożaru. Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko przekazał, że pięciu innych zostało rannych.

"Niestety, wciąż tracimy tych, którzy ratują życie. Zmasowany atak rosyjski trwa. Kijów jest pod głównym ostrzałem. Doszło do znacznych zniszczeń infrastruktury cywilnej. Służby są zaangażowane w usuwanie skutków" - poinformowano w komunikacie Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy.

Rosjanie zaatakowali także m.in. Dniepr, w wyniku czego jedna osoba została ranna. Z powodu nocnych ataków na Kijów, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy o poderwaniu myśliwców. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej RP.





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