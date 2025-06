"Zły człowiek", "gorąca głowa". Trump wściekły na Zełenskiego po akcji "Pajęczyna"

Rośnie frustracja Donalda Trumpa związana z brakiem przełomu ws. zakończenia wojny w Ukrainie. Amerykański "The Atlantic" twierdzi, że prezydent USA jest wielce niezadowolony z ostatniej brawurowej akcji Ukraińców nazwanej "Pajęczyna". W jego opinii oddala ona tylko perspektywę szybkiego osiągnięcia pokoju. Co więcej, Trump z coraz większym trudem ukrywa eskalującą niechęć do Zełenskiego, o którym mówić ma, że jest "złym człowiekiem".