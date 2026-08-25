W skrócie Doradca Władimira Putina Andriej Fiodorow ostrzegł, że brytyjskie firmy produkujące drony dla Ukrainy mogą być zagrożone działaniami ze strony Rosji.

Po wizycie premiera Wielkiej Brytanii w Kijowie uzgodniono ujawnienie Ukrainie tajnych informacji o komponentach do rakiet Storm Shadow.

Rosyjski doradca zaznaczył, że decyzja brytyjskiego premiera o udostępnieniu technologii Storm Shadow jest odbierana w Moskwie jako "interwencja militarna".

Wołodymyr Zełenski podziękował Andy'emu Burnhamowi za zgodę na przekazanie technologii i omówienie współpracy dotyczącej rakiet Storm Shadow.

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Efektem poniedziałkowej wizyty premiera Wielkiej Brytanii w Kijowie było porozumienie o zacieśnieniu współpracy w ramach produkcji broni.

Jak informowaliśmy, Londyn zgodził się, aby europejski producent pocisków rakietowych MBDA ujawnił Ukrainie tajne informacje na temat brytyjskich komponentów użytych w pociskach manewrujących dalekiego zasięgu Storm Shadow/SCALP-EG. To ułatwi Ukraińcom produkcję rakiet.

Umowę między stolicami komentuje strona rosyjska. Doradca Władimira Putina, Andriej Fiodorow, zagroził, że "nie wyklucza działań paramilitarnych" przeciwko brytyjskim zakładom produkującym broń.

Jak doprecyzował, "coś może stać się firmom i fabrykom produkującym drony dla Ukrainy".

Rosja grzmi po ruchu Wielkiej Brytanii. "Bezpośrednia interwencje militarna"

- Wcześniej czy później może nastąpić nie tylko werbalna, ale być może także widoczna reakcja Rosji na działania Wielkiej Brytanii - ostrzegł Fiodorow w programie "Newsnight" na antenie BBC.

Doradca Władimira Putina poszedł o krok dalej. Zdradził, że potencjalny atak można przeprowadzić nie z terytorium Rosji, ale "z nieznanych źródeł".

Fiodorow podkreślił, że decyzję premiera Burnhama o podzieleniu się z Ukrainą tajnymi informacjami nt. komponentów do produkcji rakiet Storm Shadow na Kremlu odebrano jako "bezpośrednią interwencję militarną". - Wojna wykroczyła poza Ukrainę - dorzucił.

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Burnham przystał na prośbę Zełenskiego. Chodzi o rakiety Storm Shadow

- Wołodymyr Zełenski zwrócił się do nas z prośbą o udostępnienie technologii Storm Shadow, aby Ukraina mogła samodzielnie zbudować swoje zdolności - informował w poniedziałek Andy Burnham.

Następnie dodał: - Z przyjemnością potwierdzam, że zatwierdziłem tę prośbę i skontaktowałem się również z brytyjskim i francuskim przemysłem. Dziękujemy prezydentowi Macronowi i jego współpracownikom za współpracę z Ukrainą.

Zełenski na platformie X podziękował Burnhamowi za wybór Ukrainy jako miejsca pierwszej zagranicznej wizyty w roli premiera Wielkiej Brytanii.

"Podczas spotkania omówiliśmy pełen zakres naszej współpracy: licencję na produkcję pocisków Storm Shadow, wsparcie w zakresie ubezpieczeń na rynku ukraińskim, sposoby zapewnienia stabilności finansowej Ukrainy, kwestie dyplomatyczne" - wyliczał Zełenski.

Źródło: BBC, UNIAN



