W skrócie Według anonimowego źródła w Siłach Obrony Ukrainy, rzeczywista odległość rosyjskich wojsk od Mykołajiwki wynosi pięć kilometrów, choć mapa DeepState wskazuje na dziesięć kilometrów.

W rejonie Mykołajiwki i Raj-Ołeksandriwki doszło do starć, nasilonej aktywności rosyjskiego lotnictwa oraz ataków na obiekty cywilne.

Rosjanie codziennie zrzucają nawet do 40 kierowanych bomb lotniczych na Mykołajiwkę, prowadząc też działania z użyciem dronów i atakując szlaki zaopatrzeniowe.

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Anonimowe źródło w Siłach Obrony Ukrainy przekazało agencji Unian, że Rosyjscy okupanci znajdują się zaledwie pięć kilometrów od Mykołajiwki. Jest to kluczowa miejscowość dla obrony Słowiańska, będącego jednym z ostatnich bastionów ukraińskiej obrony w regionie.

- Na mapie DeepState "czerwona strefa" (obszar kontrolowany przez rosyjskie siły lub przez nie zajęty - red.) znajduje się 10 km od Mykołajiwki. Rzeczywistość jest nieco inna - powiedział rozmówca, dodając, że wróg dalej przenika teren i był widziany w Raj-Ołeksandriwce i innych punktach oddalonych kilka kilometrów od miasta.

W samej Raj-Oleksandriwce doszło już do starć. W okolicach odnotowano także nasiloną aktywność wrogiego lotnictwa. Jak ostrzegło źródło, jeśli Rosjanie zajmą Mykołajiwkę, droga do Słowiańska będzie dla nich znacznie łatwiejsza.

Ukraina w tarapatach. Rosjanie coraz bliżej kluczowej miejscowości

Na samą Mykołajiwkę Rosjanie mają codziennie zrzucać nawet do 40 kierowanych bomb lotniczych. Celem ataków pada również infrastruktura cywilna, w tym Słowiańska Elektrownia Cieplna, która przestała działać jeszcze wiosną.

Unian informuje również, że posiada nagranie przedstawiające zestrzelenie rosyjskich dronów Mavic, wykorzystywanych do rozpoznania powietrznego w rejonie Mykołajiwki i korygowania nalotów na tę miejscowość.

Zdaniem agencji wcześniej jeden z żołnierzy twierdził, że kierunek Słowiańska jest obecnie jednym z najtrudniejszych na froncie. Według niego Rosjanie zajęli Jurkiwkę, a o Raj-Ołeksandriwkę nadal trwają walki. Wróg próbuje ponadto zakłócić logistykę, atakując szlaki zaopatrzeniowe.

"The New York Times" alarmował niedawno, że Słowiańsk i Kramatorsk pozostają "ostatnimi prawdziwymi bastionami Ukrainy w obwodzie donieckim". Siły rosyjskie zbliżyły się na tyle, aby możliwe stało się atakowanie tych miejscowości bombami szybującymi i eksplodującymi dronami.

Źródła: Unian, "The New York Times"





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