W skrócie Szef Pentagonu Pete Hegseth blokuje wysyłkę 60 pocisków Patriot dla Ukrainy, mimo wcześniejszych zatwierdzeń przekazania sprzętu przez Waszyngton.

Wołodymyr Zełenski apeluje do USA o pilną zgodę na transfer rakiet Patriot, za które zachodni sojusznicy Kijowa już wcześniej zapłacili.

Procedura dotycząca zgody na produkcję własnych pocisków typu Patriot przez Ukrainę utknęła w Pentagonie u podsekretarza ds. zamówień Michaela Duffeya.

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O sprawie poinformowały trzy źródła zaznajomione ze sprawą. Rozmówcy "Financial Times" zwracają uwagę, że chociaż zgoda na przekazanie Ukrainie pocisków Patriot jest, to wciąż oczekują one na wysłanie.

"Dostawa (...) pocisków przechwytujących PAC-3 i PAC-2, za które płacą zachodni sojusznicy Kijowa, została wstrzymana przez sekretarza obrony Pete'a Hegsetha" - czytamy.

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Patrioty to rakiety amerykańskiej produkcji, dlatego zgoda na ich eksport - nawet tych z zasobów europejskich - musi zapaść w Waszyngtonie. Opóźnienie w wysyłce kluczowych dla Ukrainy pocisków ma miejsce w czasie, kiedy Rosjanie intensyfikują ataki m.in. na infrastrukturę energetyczną przed nadejściem zimy.

Urzędnicy, z którymi rozmawiała redakcja "Financial Times" zaznaczyli, że przez to, iż wyrzutnie rakiet Patriot w Ukrainie są puste, rosyjskie pociski niemal za każdym razem trafiają w cel, a tym samym niosą zniszczenia.

W publikacji podkreślono, że pozostała, zaległa część pocisków PAC-3 "planowana jest do dostarczenia i obejmuje osiem sztuk we wrześniu, 10 w październiku i 10 w listopadzie, a kolejnych 12 w grudniu. Jednak żadna z tych przesyłek nie została jeszcze zatwierdzona do eksportu.

Na zielone światło do dostawy czeka także 20 pocisków przechwytujących nieco starszego modelu, PAC-2.

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Jeszcze końcem października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Kijów od blisko miesiąca "czekał, aż pan Hegseth zatwierdzi rakiety dla systemów rakiet ziemia-powietrze średniego zasięgu Patriot i Nasam". Te ostatnie zostały już zatwierdzone i są w drodze do Ukrainy.

W niedzielę Zełenski podkreślił natomiast, że bardzo ważne jest, aby Ameryka "zezwoliła na transfer rakiet do systemów Patriot, za które nasi partnerzy już zapłacili". Zaledwie kilkanaście godzin później ostrzegał przed planowanymi przez Rosję kolejnymi atakami. Ukraiński przywódca nadmienił, że ważne jest, aby kraje, które dostarczają Kijowowi broń, zwróciły na to uwagę.

Tymczasem zdaniem ukraińskich urzędników w Pentagonie jeszcze w innej kwestii nie ma postępów. Jak przekazano, utknęła tam także procedura dotycząca udzielenia Ukrainie zgody na produkcję własnych pocisków typu Patriot.

Donald Trump w lipcu informował, że USA dadzą na to zgodę Ukrainie. Jednak zdaniem ukraińskiego urzędnika, który jest zaznajomiony ze sprawą, umowa - po podpisaniu przez Hegsetha - została przekazana podsekretarzowi Pentagonu ds. zamówień Michaelowi Duffeyowi do dalszego rozpatrzenia.

Komentarza w sprawie udzielił rzecznik Pentagonu. Jak stwierdził, "nie nastąpiła żadna zmiana w polityce Departamentu Obrony dotyczącej wsparcia dla Ukrainy".

Podczas gdy Rosjanie wystrzeliwują w kierunku Ukrainy około 150 pocisków balistycznych miesięcznie, Kijów - jak mówił Zełenski - w tym roku otrzymywał od USA średnio 12 rakiet Patriot miesięcznie.

Źródło: "Financial Times"



