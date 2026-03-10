Wojna w Ukrainie
Złe informacje dla Ukrainy. Kraje Zatoki Perskiej wystrzeliwują kluczową broń

Ukraina stoi w obliczu krytycznego zagrożenia dla swojej tarczy obrony powietrznej. Konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował masowe zużycie pocisków przechwytujących PAC-3. To powoduje, że sojusznicy Kijowa stają przed dramatycznym wyborem priorytetów dostaw.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W tle odpalenie rakiety Patriot z wyrzutni
Ukraina obawia się braku rakiet do systemów PatriotLockheed Martin / Kancelaria Prezydenta Ukrainydomena publiczna

Skala działań w regionie Zatoki Perskiej jest porażająca, nawet w porównaniu z wojną w Ukrainie. Od początku tamtejszego konfliktu Iran wystrzelił ponad 2100 dronów oraz co najmniej 688 pocisków balistycznych. W odpowiedzi siły USA i koalicji zużyły już ponad 1000 pocisków PAC-3.

    Dla porównania, prezydent Wołodymyr Zełenski ujawnił, że od początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku Ukraina otrzymała łącznie 600 pocisków tego typu.

    Oznacza to, że w ciągu zaledwie 11 dni na Bliskim Wschodzie wystrzelono więcej rakiet Patriot, niż Kijów zdołał zgromadzić przez dwa lata wojny z Rosją.

    Wojna na Bliskim Wschodzie. Ukraińscy dowódcy zaskoczeni taktyką walki

    Wśród ukraińskich dowódców coraz głośniej słyszalne jest zaskoczenie taktyką, jaką stosują wojska walczące z Iranem. Podczas, gdy Kijów wykorzystuje Patrioty wyłącznie do zwalczania najtrudniejszych celów hipersonicznych, państwa Zatoki Perskiej używają bardzo kosztownych pocisków PAC-3 do zestrzeliwania relatywnie tanich dronów.

    To "rozrzutne" podejście drastycznie przyspiesza wyczerpywanie światowych magazynów.

    Jednocześnie eksperci wojskowi ostrzegają, że jeśli produkcja nie zostanie skokowo zwiększona, a konflikt w Iranie będzie się przeciągał, Ukraina może zostać zmuszona do drastycznego ograniczenia obrony swoich miast, koncentrując się jedynie na ochronie najważniejszych węzłów energetycznych i frontu.

    Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy Bloomberga wynika, że problem zauważono także w Brukseli. Przedstawiciele państw UE alarmują, że już uszczuplone zapasy pocisków, mogą się całkowicie wyczerpać.

    Atak na Iran. Kijów rozmawia z państwami Zatoki Perskiej

    Perspektywa braku rakiet do systemów Patriot zmusiła prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do dyplomatycznej ofensywy. Jak poinformowano, w ostatnich dniach Ukraina zaproponowała Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Katarowi i Arabii Saudyjskiej wysłanie żołnierzy wyspecjalizowanych w walce z dronami.

    Ukraińscy wojskowi mają nauczać kraje arabskie, jak tanio i skutecznie eliminować irańskie drony, bez użycia drogich rakiet. W zamian Kijów liczy na przekazanie części posiadanych przez te kraje zapasów pocisków PAC-2 i PAC-3.

