Wojna w Ukrainie
Złe informacje dla Ukrainy. Były wojskowy prześwietla taktykę Putina

Aleksandra Czurczak

Władimir Putin skutecznie manipuluje Donaldem Trumpem - ocenił amerykański emerytowany pułkownik. Richard Williams stwierdził wprost, że rosyjski prezydent doskonale wie, jaki ma wpływ na prezydenta USA i skrzętnie to wykorzystuje. W swojej analizie wskazał, co dyktator mógł obiecać bądź zaoferować republikaninowi, by ten nie przekazywał Ukrainie pocisków Tomahawk.

Ukraina nie dostanie Tomahawków. Putin manipuluje Trumpem (zdj. ilustracyjne)
Ukraina nie dostanie Tomahawków. Putin manipuluje Trumpem (zdj. ilustracyjne)ANDREW HARNIK East News

W skrócie

  • Decyzja Donalda Trumpa w sprawie pocisków Tomahawk wywołała ostre reakcję polityczną w Waszyngtonie.
  • Zarówno demokraci, jak i część republikanów, potępili decyzję Trumpa, podkreślając jej negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa Ukrainy i Zachodu.
  • Eksperci sugerują, że Władimir Putin skutecznie wpłynął na decyzję amerykańskiego prezydenta, zapewniając sobie przewagę w konflikcie.
  • Jak wskazuje amerykański były wojskowy, Putin umiejętnie manipuluje Trumpem, zyskując czas.
Podczas piątkowej rozmowy w Białym Domu Donald Trump przekazał Wołodymyrowi Zełenskiemu, że USA same potrzebują pocisków Tomahawk, dlatego na razie nie mogą przekazać ich Kijowowi. Te same tezy powtórzył w opublikowanym wywiadzie dla Fox Business.

Jak oceniają media, m.in. ukraiński portal Kyiv Post, Władimir Putin miał skutecznie wpłynąć na amerykańskiego przywódcę, przekonując go do wstrzymania pomocy. W czwartek doszło do ich telefonicznej rozmowy.

Wojna w Ukrainie. "Putin ekspertem w przekonywaniu Trumpa"

Były zastępca dyrektora działu inwestycji obronnych NATO, emerytowany pułkownik amerykańskiej armii Richard Williams w rozmowie z Kyiv Post ocenił, że decyzja Trumpa nie była przypadkowa.

- Władimir Putin uważa - mając ku temu powody - że jest ekspertem w przekonywaniu Trumpa, by dał mu więcej czasu na walkę w wojnie, którą przegrywa - powiedział Williams.

Ukraina chciała pośredniczyć w zakupie Tomahawków od krajów NATO, oferując w zamian dostęp do swojej zaawansowanej technologii dronów. Propozycja Zełenskiego była wyjątkowo korzystna zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i ich europejskich sojuszników, jednak Trump nie poszedł w jej kierunku.

    Williams podkreślił, że powszechne przekonanie o "darmowej pomocy" dla Kijowa to mit.

    - Trump nie wydał nic na Ukrainę. To Europa kupuje broń od USA, a następnie przekazuje ją Kijowowi - zaznaczył.

    "Zamrożony" sojusz. Putin zyskał, Ukraina została z pustymi rękami?

    Według pułkownika Williamsa decyzja Trumpa to nie tylko polityczny gest, ale realna strata dla Ukrainy, która liczyła na uzbrojenie pozwalające uderzyć w głąb terytorium kontrolowanego przez Rosję.

    Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    Williams nie wykluczył, żeKreml zastosował wobec amerykańskiego przywódcy zasadę "coś za coś", oferując potencjalne ustępstwa w innych obszarach.

    - Putin mógł obiecać wsparcie dla pomysłu Trumpa dotyczącego budowy ośrodka wypoczynkowego na plażach Gazy. To spekulacja, ale logiczna, biorąc pod uwagę przeszłość Trumpa i jego przyjaźń z premierem Netanjahu - stwierdził Williams.

    Napięte spotkanie w Białym Domu i apel o "natychmiastowe zatrzymanie wojny"

    Jak informuje Kyiv Post, rozmowa w Białym Domu między Trumpem a Zełenskim była wyjątkowo trudna. Spotkanie poprzedziła rozmowa telefoniczna z Władimirem Putinem, który miał wyrazić "zdecydowany sprzeciw" wobec przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu.

    Trump, który jeszcze kilka dni wcześniej sygnalizował otwartość na propozycję Kijowa, niespodziewanie zakończył spotkanie słowami: "Zobaczymy, co się stanie w przyszłym tygodniu". Sama rozmowa - jak opisują źródła - miała być "napięta i niełatwa", ale "przynajmniej nikt nie krzyczał".

      Niedługo później w mediach społecznościowych zaapelował o natychmiastowe zawieszenie broni. "Ukraina i Rosja powinny zatrzymać się tam, gdzie są, ogłosić zwycięstwo i pozwolić, by zadecydowała historia" - napisał.

      Według komentatorów cytowanych przez Kyiv Post, słowa te faktycznie oznaczają przyzwolenie na utrzymanie przez Rosję terytoriów zdobytych po inwazji w 2022 roku.

      Wojna w Ukrainie. Fala krytyki w Kongresie. "Trump gra na korzyść Putina"

      Odrzucenie ukraińskiego wniosku o Tomahawki wywołało gwałtowną reakcję w Kongresie. Zarówno demokraci, jak i część republikanów uznali decyzję Trumpa za błędną i niebezpieczną.

      Senator Richard Blumenthal z Partii Demokratycznej wezwał do przyjęcia nowej ustawy sankcyjnej wobec Rosji. - Trump gra na korzyść Putina, opóźniając pomoc, której Ukraina potrzebuje, by się bronić - powiedział.

      Blumenthal dodał, że szybkie dostarczenie Ukrainie broni - w tym Tomahawków - w połączeniu z sankcjami wobec Moskwy "sparaliżowałoby machinę wojenną Rosji i zbliżyłoby świat do pokoju".

      Nie tylko demokraci wyrazili sprzeciw wobec decyzji Trumpa. Republikański kongresmen Brian Fitzpatrick zaapelował do prezydenta, by był konsekwentny. - Teraz musi zrobić to samo wobec Putina - oznajmił Fitzpatrick.

      - Trzeba stawić czoła tyranom, żeby ich powstrzymać. To powtarzająca się lekcja historii i jedyna droga do pokoju - dodał Fitzpatrick.

      "Gra Putina trwa". Ukraina wciąż czeka na decyzję Waszyngtonu

      Choć Trump nie zamknął tematu ostatecznie, w Kijowie panuje rozczarowanie. Jak zauważa Kyiv Post, decyzja w sprawie Tomahawków może przesądzić o dalszym przebiegu wojny - zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy.

      Eksperci ostrzegają, że Kreml wykorzystuje każdą okazję do osłabienia relacji między Zachodem a Ukrainą.

      - Gra Putina trwa. A im dłużej Waszyngton się waha, tym droższa będzie cena tej decyzji - podsumował Williams.

      Źródło: Kyiv Post

