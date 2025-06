"The New York Times" przypomina, że w środę Donald Trump przeprowadził ponadgodzinną rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem . Później prezydent USA powiadomił, że rosyjski przywódca zapowiedział, że "będzie musiał odpowiedzieć" na ukraiński atak na lotniska w Rosji.

"Prezydent Putin powiedział bardzo dobitnie, że będzie musiał odpowiedzieć na ostatni atak na lotniska " - informował Trump we wpisie na platformie Truth Social.

"Donald Trump nie przekazał w oświadczeniu, czy chciał zniechęcić Putina do ataku na Ukrainę w ramach odwetu. Bardziej wyraził optymizm co do perspektywy współpracy z Putinem nad innym z priorytetów polityki zagranicznej - powstrzymaniem zdolności nuklearnych Iranu" - zwraca uwagę "NYT".