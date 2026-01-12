Wojna w Ukrainie
Zima sojusznikiem Rosjan, "celowo czekali". Trudna sytuacja w Kijowie

Paulina Eliza Godlewska

Aktualizacja

Rosja uderzyła falą dronów na Kijów, w mieście słychać było eksplozje - informują ukraińskie media. Kolejny atak na stolicę Ukrainy przyniósł nie tylko straty w infrastrukturze, ale kolejne przerwy w dostawie prądu i ogrzewania. Tymczasem w mieście utrzymują się dwucyfrowe mrozy.

Ogromna eksplozja uderza w blok mieszkalny, wzniecając płomienie i dym, po prawej stronie strażak walczy z ogniem w zadymionym otoczeniu.
Atak Rosji w Ukrainie (zdjęcia ilustracyjne z ostatnich uderzeń)Gleb Garanich / Reuters / Agencja Forum | ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

W skrócie

  • Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronów na Kijów, powodując wybuchy i pożary w mieście.
  • W wyniku ataku wielu mieszkańców Kijowa zostało pozbawionych ciepła i prądu podczas silnych mrozów.
  • Prezydent Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki są celowo przeprowadzane w trakcie zimowych mrozów, by pogorszyć warunki życia cywilów.
Rosja przeprowadziła nocny atak powietrzny na Kijów, wywołując pożar w jednej z dzielnic miasta - poinformowało w poniedziałek ukraińskie wojsko.

Według ukraińskich mediów nad stolicę nadleciały bezzałogowce, a w mieście było słychać serię wybuchów.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Rosjanie celowo czekali na mroźną pogodę

Kolejne uderzenie na stolicę nastąpiło w czasie, gdy miasto i jego mieszkańcy zmagają się z ciągłymi przerwami w dostawie ciepła po nocnym ataku Rosji z 9 na 10 stycznia.

Wówczas ogrzewania zostało pozbawionych sześć tysięcy bloków. Służby sukcesywnie usuwały awarię. W poniedziałek bez ogrzewania wciąż pozostaje jednak około 1000 budynków.

W niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał trudną sytuację w kraju po atakach na infrastrukturę krytyczną.

    "Pracownicy energetyczni i ekipy naprawcze pracują bez przerwy, aby przywrócić energię elektryczną, ciepło i wodę dla ludzi" - napisał.

    Zełeński poinformował również, że w ubiegłym tygodniu Rosja wystrzeliła prawie 1100 dronów, ponad 890 bomb oraz ponad 50 pocisków różnych typów - balistycznych, manewrujących, a także pocisk Oresznik. 

    "Uderzyli w cele bez żadnego zastosowania militarnego - infrastrukturę energetyczną, budynki mieszkalne. Celowo czekali na mroźną pogodę, która pogorszy sytuację naszych ludzi. To celowy, cyniczny rosyjski terror wymierzony szczególnie w cywilów" - dodał ukraiński prezydent.

    Ukraina. Pogoda w Kijowie. Dwucyfrowe mrozy

    W Kijowie i innych częściach Ukrainy utrzymują się mrozy. W stolicy temperatura w nocy spada do kilkunastu stopni poniżej zera.

    Na poniedziałek prognozowane tam jest -15 st. C, we wtorek i środę termometry pokażą -18 st. C, a w czwartek nawet -20 st. C. W weekend nieco się ociepli, ale temperatura nadal będzie oscylowała wokół -10 st. C.

    W Kijowie przygotowano ponad 1200 punktów grzewczych, gdzie można się ogrzać, wypić gorące napoje i zjeść ciepły posiłek oraz naładować telefony czy powerbanki.

    Źródło: Kyiv Independent

