W skrócie Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronów na Kijów, powodując wybuchy i pożary w mieście.

W wyniku ataku wielu mieszkańców Kijowa zostało pozbawionych ciepła i prądu podczas silnych mrozów.

Prezydent Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki są celowo przeprowadzane w trakcie zimowych mrozów, by pogorszyć warunki życia cywilów.

Rosja przeprowadziła nocny atak powietrzny na Kijów, wywołując pożar w jednej z dzielnic miasta - poinformowało w poniedziałek ukraińskie wojsko.

Według ukraińskich mediów nad stolicę nadleciały bezzałogowce, a w mieście było słychać serię wybuchów.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Rosjanie celowo czekali na mroźną pogodę

Kolejne uderzenie na stolicę nastąpiło w czasie, gdy miasto i jego mieszkańcy zmagają się z ciągłymi przerwami w dostawie ciepła po nocnym ataku Rosji z 9 na 10 stycznia.

Wówczas ogrzewania zostało pozbawionych sześć tysięcy bloków. Służby sukcesywnie usuwały awarię. W poniedziałek bez ogrzewania wciąż pozostaje jednak około 1000 budynków.

W niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał trudną sytuację w kraju po atakach na infrastrukturę krytyczną.

"Pracownicy energetyczni i ekipy naprawcze pracują bez przerwy, aby przywrócić energię elektryczną, ciepło i wodę dla ludzi" - napisał.

Zełeński poinformował również, że w ubiegłym tygodniu Rosja wystrzeliła prawie 1100 dronów, ponad 890 bomb oraz ponad 50 pocisków różnych typów - balistycznych, manewrujących, a także pocisk Oresznik.

"Uderzyli w cele bez żadnego zastosowania militarnego - infrastrukturę energetyczną, budynki mieszkalne. Celowo czekali na mroźną pogodę, która pogorszy sytuację naszych ludzi. To celowy, cyniczny rosyjski terror wymierzony szczególnie w cywilów" - dodał ukraiński prezydent.

Ukraina. Pogoda w Kijowie. Dwucyfrowe mrozy

W Kijowie i innych częściach Ukrainy utrzymują się mrozy. W stolicy temperatura w nocy spada do kilkunastu stopni poniżej zera.

Na poniedziałek prognozowane tam jest -15 st. C, we wtorek i środę termometry pokażą -18 st. C, a w czwartek nawet -20 st. C. W weekend nieco się ociepli, ale temperatura nadal będzie oscylowała wokół -10 st. C.

W Kijowie przygotowano ponad 1200 punktów grzewczych, gdzie można się ogrzać, wypić gorące napoje i zjeść ciepły posiłek oraz naładować telefony czy powerbanki.

